Vụ 352 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Tháp: Chủ cơ sở phải chi gần 1,1 tỷ đồng

Chiều 26/10, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10, ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin về việc xử lý vi phạm đối với hộ kinh doanh lò bánh mì Hồng Ngọc 37, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 352 người bị ảnh hưởng.

Theo quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, hộ kinh doanh lò bánh mì Hồng Ngọc 37, tại phường Đạo Thạnh, bị xử phạt về 2 hành vi gồm: Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh; bán thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ sở bị phạt tổng cộng 94 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, hộ kinh doanh này bị đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh bán thực phẩm trong 4 tháng.

Một người dân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại bánh mì Hồng Ngọc 37, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: M. T./Báo Tuổi Trẻ.

Đáng chú ý, bên cạnh các hình thức xử phạt, hộ kinh doanh lò bánh mì Hồng Ngọc 37 còn bị buộc chi trả toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 352 người bị ảnh hưởng.

Tổng số tiền phải chi trả theo danh sách được phê duyệt là 1.096.941.102 đồng, tương đương gần 1,1 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Chủ cơ sở có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với UBND phường Đạo Thạnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quyết định, cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm trong vụ việc này do số thực phẩm làm bánh mì thịt còn lại trong ngày 16/6 đã được chủ hộ kinh doanh tự tiêu hủy theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Trước đó, ngày 16/6, khi hàng loạt người dân có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và mệt mỏi sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở Hồng Ngọc 37 (địa chỉ ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt đầu đón những bệnh nhân đầu tiên.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng số trường hợp ghi nhận nghi ngộ độc thực phẩm lên đến 352 người. Trong tình huống khẩn cấp, các lực lượng y tế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chuyên môn, phối hợp chặt chẽ giữa các khoa phòng để đảm bảo xử trí kịp thời, không để xảy ra diễn biến xấu ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

(t/h Vietnamnet, Tuổi Trẻ)