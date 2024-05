Mới đây trên MXH Việt xuất hiện một topic nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Đó là việc một khán giả đã lựa chọn các diễn viên cho bộ phim... Vườn sao băng bản Việt. Khán giả này thậm chí còn kỳ công tới độ đặt tên cho từng nhân vật ở bản Việt Nam với những cái tên như Hoàng Tâm (tức Gu Jun Pyo), Diễm Anh (tức Geum Jan Di),... Dĩ nhiên chuyện Việt Nam remke Vườn sao băng có lẽ sẽ chẳng thể xảy ra nhưng topic này vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Người vào vai Gu Jun Pyo bản Việt được nhắc tới ở đây là... Quốc Trường. Nếu so về diễn xuất, có lẽ Quốc Trường vẫn có phần nhỉnh hơn Lee Min Ho nhưng về độ hợp vai thì hoàn toàn không. Thực chất thời điểm đóng Vườn sao băng , Lee Min Ho mới 22 tuổi mà đã bị cho là hơi già so với vai một học sinh cấp ba, trong khi hiện Quốc Trường còn đã 36 tuổi, cư dân mạng dám chọn anh vào vai một nam sinh trung học thì quả là cũng... bạo gan.

Lee Min Ho

Quốc Trường

Với vai Nàng Cỏ của Goo Hye Sun, người được chọn là Hoàng Hà. Về diện mạo, Hoàng Hà có lẽ sẽ dễ dàng chinh phục vai một nữ sinh thế nhưng khán giả vẫn tranh cãi gay gắt về trường hợp này. Dù Goo Hye Sun nổi tiếng diễn đơ nhưng thời điểm năm 2009, diễn xuất của cô lại hợp thị hiếu khán giả thời đó, chính nhờ vậy cô đã có được vai diễn kinh điển để đời. Với Hoàng Hà, khán giả cho rằng nét lí lắc, đáng yêu của cô không hề hợp vai, diễn xuất cũng không thể bằng Goo Hye Sun thời Vườn sao băng . Nhiều người cũng đề cử Kaity Nguyễn cho vai diễn Nàng Cỏ bản Việt.

Goo Hye Sun

Hoàng Hà

Vai Yoon Ji Hoo của Kim Hyun Joong được khán giả Việt "bàn giao" cho Song Luân. Dĩ nhiên cư dân vẫn để lại hàng loạt bình luận phản đối khi Song Luân theo đuổi phong cách manly, mỹ nam sáu mũi, không hề có nét lãng tử, nhẹ nhàng mà nhân vật Yoon Ji Hoo cần có.

Kim Hyun Joong

Song Luân

Vai chàng Gốm đào hoa So Yi Jung ở bàn Hàn vốn do Kim Bum thể hiện. Với bản Việt, khán giả chọn nam diễn viên trẻ Quốc Anh. So với hai mỹ nam kể trên thì Quốc Anh có phần hợp vai học sinh hơn, anh cũng được cho là sẽ hợp để vào vai một mỹ nam đào hoa.

Kim Bum

Quốc Anh

Mảnh ghép cuối cùng của F4 - Song Woo Bin vốn do Kim Joon đảm nhận. Khán giả Việt chọn Hữu Vi đóng vai diễn này nếu Vườn sao băng có bản Việt. Không ít khán giả cho rằng Hữu Vi có phần điển trai hơn cả Kim Joon thế nhưng vẫn không hề hợp vai Woo Bin. Lý do là bởi diện mạo của Hữu Vi có lẽ sẽ hợp vai badboy hoặc những vai có cá tính mạnh, vẻ ngoài cool ngầu. Dĩ nhiên hợp hay không cũng không quan trọng lắm khi đây vốn dĩ chỉ là một topic vui do khán giả chọn ra.

Kim Joon