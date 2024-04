"Nàng Cháo" của Vườn sao băng cực trẻ trung ở tuổi 35, phong cách sành điệu đáng để quý cô U40 tham khảo

Cùng với dàn mỹ nam F4 và nữ chính Goo Hye Sun, "nàng Cháo" Kim So Eun cũng trở nên nổi tiếng sau bộ phim Vườn sao băng huyền thoại một thời. Ở tuổi 35, Kim So Eun gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào và tươi trẻ. Nữ diễn viên còn ghi điểm nhờ phong cách thời trang "hack" tuổi, hợp xu hướng. Tham khảo 5 kiểu trang phục được Kim So Eun diện thường xuyên sau đây, quý cô U40 sẽ tìm thấy bí kíp trẻ hóa phong cách.

Chân váy sáng màu

Chân váy là món thời trang phổ biến của mùa hè. Item này rất nữ tính, giúp vẻ ngoài trở nên nổi bật hơn. Thay vì chọn chân váy mang tông màu đậm, Kim So Eun ưu tiên phiên bản chân váy sáng màu như trắng hoặc be. Các mẫu chân váy này giúp thắp sáng cả set trang phục, từ đó "hack" tuổi hiệu quả.

Kim So Eun khéo léo kết hợp chân váy sáng màu với áo hai dây, áo thun màu pastel. Cách phối đồ này nhân đôi hiệu quả trẻ hóa phong cách, nhưng vẫn đảm bảo nét hài hòa, tinh tế.

Quần jeans

Tủ đồ của các quý cô sành điệu không thể thiếu đi quần jeans. Món thời trang này ghi điểm ở nét bụi bặm, phóng khoáng, từ đó "hack" tuổi rất hiệu quả. Kim So Eun kết hợp quần jeans với áo len cộc tay mang tông màu đỏ nâu, áo trắng hoặc áo hai dây. Những công thức này giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên nổi bật hơn.

Ngoài các mẫu áo đậm chất street style, các nàng có thể kết hợp quần jeans với áo sơ mi, áo thun màu trung tính để tạo nên những outfit thanh lịch, dễ mặc đến công sở. Kim So Eun có bí kíp tuyệt hay để tôn dáng khi mặc quần jeans, đó là kết hợp với áo lửng.

Trang phục denim

Bên cạnh quần jeans, Kim So Eun cũng thường xuyên lên đồ với những set trang phục denim-on-denim. Công thức này toát lên nét cổ điển nhưng cũng không kém phần trẻ trung, năng động. Trang phục denim còn đang là xu hướng phổ biến trong mùa hè năm nay, các nàng diện đi dạo phố hay du lịch đều phù hợp.

Lựa chọn đơn giản nhất là sơ mi kết hợp với quần jeans, sơ vin gọn gàng và tô điểm thắt lưng da. Phá cách hơn là combo áo dáng corset diện với quần denim ống suông. Kết lại các set trang phục denim, Kim So Eun thường đi giày da để nâng cấp vẻ sang xịn mịn cho tổng thể outfit.

Quần short

Tủ đồ mùa hè khó có thể thiếu đi những chiếc quần short. Món thời trang này trẻ trung, phóng khoáng và còn mang đến hiệu quả tôn dáng cao ráo. Bên cạnh quần denim short quen thuộc, Kim So Eun còn làm mới phong cách với quần short đứng dáng. Kiểu quần này trẻ trung, năng động không kém quần short nhưng thanh lịch và sang trọng hơn. Để hoàn thiện các set quần short sành điệu, chị em hãy đi sandal, giày sneaker trắng hoặc dép xỏ ngón.

Váy sáng màu

Các mẫu váy tông màu trầm tôn da rất hiệu quả, đồng thời mang đến sự sang trọng, trang nhã cho người mặc. Tuy nhiên, nàng U40 không nên đóng khung style với những chiếc váy màu tối. Thay vào đó, hãy thường xuyên thay đổi với váy liền mang tông màu sáng như xanh pastel, xanh lá hoặc phủ họa tiết hoa tươi xinh, bay bổng. Các mẫu váy sáng màu Kim So Eun lựa chọn đều có chi tiết nhấn eo. Thiết kế này giúp "ăn gian" chiều cao hiệu quả và tạo cảm giác vóc dáng thon gọn, thanh thoát hơn.

Ảnh: Sưu tầm