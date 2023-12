Xuất hiện bộ phim bị chê dở nhất 2023, một mỹ nam quá xuất sắc cũng không gánh nổi danh tiếng

Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon (Strong Girl Nam Soon), phần tiếp theo của bộ phim truyền hình đình đám Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, từng được kỳ vọng sẽ là một trong những bộ phim ăn khách nhất trong năm. Mới đây, phim đã chính thức kết thúc với rating không tồi thế nhưng lại bị chỉ trích thậm tệ, thậm chí còn bị truyền thông và khán giả Hàn đánh giá là bộ phim tệ hại nhất năm 2023.



Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon giới thiệu một dàn nhân vật mới đầy màu sắc, nổi bật nhất là Gang Nam Soon, người em họ hàng xa của Bong Soon do nữ diễn viên "Squid Game" Lee Yoo Mi thủ vai. Khác với Bong Soon, Nam Soon không chỉ rất khỏe mà còn có những siêu năng lực đặc biệt như tầm nhìn cực xa hay chạy rất nhanh. Những năng lực này không hề được ẩn giấu, thậm chí Nam Soon còn thoải mái phô diễn siêu năng lực và dùng nó để phá án.

Thứ mà Nam Soon giống Bong Soon nhất là sự dễ thương, trẻ con thế nhưng sự đáng yêu này lại chỉ khiến người xem cảm thấy khó chịu bởi nét diễn của Yoo Mi rất lố (có thể là do đạo diễn chỉ đạo). Thêm vào đó, tính cách nhân vật nữ chính cũng không được phát triển, càng không có chiều sâu tâm lý dù phim lồng ghép một vấn đề thời sự rất đáng khen là vấn nạn buôn bán và sử dụng chất cấm.

Điều gây thất vọng đỉnh điểm, khiến khán giả gọi Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon là phim dở nhất năm chính là diễn biến hai tập cuối. Tổng thể tác phẩm đã thiếu điểm nhấn, phi logic, đến hồi kết lại càng giống như "làm cho có" khi không hề có sự hoàn lương nào đến từ nam phụ phản diện. Nữ chính có siêu năng lực nhưng lại không phát huy sở trưởng ở trận chiến cuối cùng, một kẻ có vẻ là trùm cuối vẫn chưa lộ diện, một cái kết chẳng hiểu mang lại ý nghĩa gì.

Lý do duy nhất khiến khán giả vẫn bị "mắc kẹt" ở tác phẩm này là nhân vật phản diện quá hấp dẫn - Ryu Shi Oh do Byeon Woo Seok thủ vai. Không chỉ là người có diện mạo nổi bật nhất phim, chiếm hết spotlight của nam chính mà câu chuyện, chemistry của nam phụ với nữ chính cũng quá xuất sắc. Thật không may, Ryu Shi Oh hay Byeon Woo Seok có xuất sắc tới đâu thì ngay cả sự hiện diện của anh ta cũng không thể cứu vãn hoàn toàn bộ câu truyện.

Nguồn ảnh: JTBC