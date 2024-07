Xuân Hạnh nhận danh hiệu mới sau nửa năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Vừa qua, tại buổi họp báo tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, ban tổ chức cuộc thi Miss Cosmo chính thức công bố lịch trình hoạt động của Miss Cosmo 2024 tại tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh đó, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) Bùi Xuân Hạnh được công bố trở thành Đại diện hình ảnh Văn hóa Du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh trở thành Đại diện hình ảnh Văn hóa Du lịch tỉnh Ninh Bình

Hoa hậu Xuân Hạnh chia sẻ về vai trò mới: "Là người con của Ninh Bình, được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, tôi luôn mang trong mình niềm tự hào về quê hương - vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những cảnh đẹp say đắm lòng người, những giá trị văn hóa lịch sử độc đáo và cả những con người thân thiện, mến khách.

Vinh dự được trở thành Đại diện hình ảnh Văn hóa Du lịch của tỉnh nhà, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Trên cương vị mới, tôi ý thức được trách nhiệm to lớn của mình. Bằng tất cả lòng biết ơn và sự chân thành, tôi hứa sẽ nỗ lực hết sức để đưa hình ảnh, văn hóa và du lịch của Ninh Bình đến với du khách trong nước và quốc tế.

Tôi sẽ sử dụng hình ảnh, tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để giới thiệu những nét đẹp của quê hương, từ những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Hoa Lư, Bái Đính,... đến những làng quê bình dị, những món ăn đặc sản thơm ngon và cả những con người Ninh Bình thân thiện, mến khách".

Sở Văn Hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình trao sash và hoa cho Hoa hậu Xuân Hạnh

Về lịch trình hoạt động của Miss Cosmo 2024, ban tổ chức cho biết tiêu điểm của Miss Cosmo 2024 là chuỗi Festival sôi động và đậm chất biểu diễn văn hóa tại nhiều thành phố, tỉnh thành Việt Nam với chủ đề chính: "Vivid Vietnam - Việt Nam sống động" thông qua chuỗi những lễ hội từ Bắc vào Nam. Chuỗi Festival sẽ gồm 3 hoạt động chính: Hello Cosmo From Vietnam (Hà Nội - Ninh Bình), Best Of Vietnam Festival (Bảo Lộc - Lâm Đồng), Best Of The World Festival 2024 (TP. Hồ Chí Minh).

Tại Ninh Bình, các thí sinh Miss Cosmo 2024 sẽ đến và lưu trú từ ngày 15/9 - 17/9 để tham gia chuỗi hoạt động chào mừng, giao lưu văn hóa, trình diễn thời trang và quảng bá di sản. Dự kiến, hơn 80 người đẹp từ khắp các quốc gia sẽ có cơ hội tham quan, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của khu danh thắng Tràng An - Bái Đính - Hoa Lư - Khê Cốc - Thung Nham.

Hoạt động đáng chú ý nhất của cuộc thi tại Ninh Bình là show thời trang "Hello Cosmo From Vietnam". Sự kiện do ban tổ chức Miss Cosmo 2024 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vào giữa tháng 9/2024 tại Khê Cốc, thuộc khu Quần thể Di sản Thế giới Tràng An, Ninh Bình.

Ngọc Châu - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cũng đồng hành trong sự kiện này

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động tại Ninh Bình, đêm thi trình diễn Trang phục Dân tộc Miss Cosmo 2024 cũng sẽ được tổ chức tại Thung Nham, Ninh Bình do Khu du lịch sinh thái Thung Nham đăng cai tổ chức.