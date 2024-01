Ảnh đời thường của cô gái vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Ở The Face Vietnam, Xuân Hạnh là học trò của siêu mẫu Vũ Thu Phương. "Em là minh chứng rõ nét cho việc nỗ lực từ zero to hero bởi nội lực mạnh mẽ của viên kim cương thô đang được mài dũa và sáng lên từng ngày" - Vũ Thu Phương từng nhận xét về Xuân Hạnh.