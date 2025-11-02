Xuân Bắc ước được nổi tiếng như Đan Trường

Tối 1/11, live concert Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, thu hút hàng nghìn khán giả. Đây là một cột mốc đặc biệt trong hành trình kéo dài ba thập kỷ của nam ca sĩ gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ. Đan Trường liên tục gửi lời tri ân đến khán giả, những người đã đồng hành, yêu thương và giữ trọn ký ức tuổi trẻ cùng anh suốt 30 năm ca hát. Đêm diễn còn có sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt như Cẩm Ly, RHYDER, Hòa Minzy,...

Xuân Bắc chúc mừng Đan Trường tại concert (clip: @nhamanhmo)

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của đêm diễn là sự xuất hiện bất ngờ của NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Giữa tiếng reo hò của khán giả, Xuân Bắc bước lên sân khấu với phong thái dí dỏm quen thuộc, gửi lời chúc mừng đến người bạn đồng nghiệp.

Trong phần giao lưu, anh chia sẻ về mối duyên giữa mình và Đan Trường, cũng như những kỷ niệm gắn bó từ thuở xa xưa. “Khi Đan Trường nổi tiếng thì tôi vẫn đang học ở Đại học Sân khấu Điện ảnh, và bây giờ tôi mới bật mí, đã có những lúc tôi ước gì mình nổi tiếng như Đan Trường. Nếu mọi người không tin, có thể lật lại ảnh ngày xưa, đã có lúc tôi để đầu bổ luống y như Đan Trường. Tôi thật sự trân trọng tài năng và rất thích âm nhạc của Đan Trường. Đấy là một trong những lý do tôi có mặt ở đây để chúc mừng Đan Trường”, Xuân Bắc chia sẻ.

Phát biểu ngắn gọn nhưng chân thành của Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn khiến khán giả cảm nhận được tình cảm chân thành của người nghệ sĩ lâu năm dành cho biểu tượng nhạc Việt. Lời bộc bạch “từng ước mình nổi tiếng như Đan Trường” vừa dí dỏm vừa ẩn chứa sự trân trọng, cho thấy tầm ảnh hưởng của “anh Bo” trong lòng đồng nghiệp cùng thế hệ. Với Xuân Bắc, việc có mặt tại đêm diễn không chỉ là lời chúc mừng một người bạn, mà còn là sự ghi nhận dành cho tượng đài của âm nhạc đại chúng Việt Nam - người đã giữ được phong độ và tình yêu âm nhạc suốt ba mươi năm không đổi.

Ở tuổi 48, Xuân Bắc vẫn là một trong những nghệ sĩ đa năng và được yêu mến nhất tại Việt Nam. Anh tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Bắc, sinh năm 1976 tại Phú Thọ, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1995, Xuân Bắc từng góp mặt trong hàng loạt bộ phim như 12A và 4H, Ngã Ba Đồng Lộc, Chuyện Nhà Mộc,… nhưng bước ngoặt lớn nhất phải kể đến năm 2000, khi anh đảm nhận vai Núi trong Sóng Ở Đáy Sông.

Vai diễn chàng trai hiền lành, chất phác nhưng đầy trăn trở trước những nghịch cảnh cuộc sống đã giúp Xuân Bắc khẳng định tên tuổi và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Sau thành công ấy, anh trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ miền Bắc.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Xuân Bắc còn tạo dựng vị thế riêng với vai trò MC, nghệ sĩ hài, người dẫn chương trình. Với lối nói chuyện thông minh, hài hước và gần gũi, anh là linh hồn của hàng loạt chương trình kinh điển như Gặp Nhau Cuối Năm, Gala Cười, Thư giãn cuối tuần,... Việc Xuân Bắc hiện đảm nhiệm cương vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn được khán giả xem là một bước đi hợp lý, bởi anh hiểu rõ đời sống nghệ thuật từ bên trong, thấu cảm và luôn trân trọng công sức của đồng nghiệp.

Đan Trường là biểu tượng nhạc Việt với 30 năm trong nghề

Trong khi đó, Đan Trường - người được Xuân Bắc nhắc đến với sự ngưỡng mộ là gương mặt không thể thiếu khi nói về Vpop giai đoạn đầu 2000. Bắt đầu nổi tiếng từ năm 1996, chỉ một năm sau, cơ duyên gặp gỡ ông bầu Hoàng Tuấn đã giúp Đan Trường bước vào con đường chuyên nghiệp. Với ngoại hình điển trai, nụ cười hiền và phong cách gần gũi, anh nhanh chóng trở thành thần tượng hàng đầu của Vbiz đầu những năm 2000s. Kiếp Ve Sầu, ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp đã đưa tên tuổi anh lên tầm cao mới. Hơn 30 năm ca hát, Đan Trường vẫn duy trì được sức hút hiếm có. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc thay đổi liên tục, anh vẫn giữ được bản sắc riêng và mối liên kết bền chặt với người hâm mộ.