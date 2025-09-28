Vợ cũ Đan Trường nói gì về chi phí nuôi con trai tại Mỹ?

Bé Thiên Từ, sinh năm 2017, là con trai duy nhất của Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên. Sau khi bố mẹ ly hôn, Thiên Từ sống cùng mẹ tại Mỹ, nhưng mối quan hệ giữa Thủy Tiên và Đan Trường vẫn rất tốt đẹp, luôn quan tâm và chăm sóc con trai chu đáo. Thậm chí, cả hai còn cùng nhau thành lập công ty cho bé.

Thiên Từ và mẹ.

Nhờ có bố mẹ nổi tiếng và giàu có, Thiên Từ mới 8 tuổi đã sở hữu khối tài sản đáng kể, bao gồm một chuỗi cửa hàng bánh ngọt, một quán cà phê và một thương hiệu kinh doanh thời trang, giày dép, nước hoa. Bé còn được nhiều người trìu mến gọi với những biệt danh như "CEO nhí" hay "chủ tịch nhí".

Lên 8 tuổi, cậu bé Thiên từ ra sáng "chủ tịch nhí".

Trả lời trong một bài phỏng vấn mới đây, doanh nhân Thủy Tiên cho biết do đang sống và học tập ở Mỹ nên vốn tiếng Anh của Thiên Từ rất tốt. Cô cũng cho con học thêm tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Khi được hỏi về chi phí nuôi con ở Mỹ, nữ doanh nhân cho biết chi phí cô dành cho bé Thiên Từ trong giáo dục và cuộc sống khá nhiều nhưng cô không tiện tiết lộ con số cụ thể.

Doanh nhân Thủy Tiên cho biết do đang sống và học tập ở Mỹ nên vốn tiếng Anh của Thiên Từ rất tốt.

Ngay từ khi sinh ra, Thiên Từ nhanh chóng được xếp vào danh sách những rich kid nhí của làng giải trí Việt. Doanh nhân Thủy Tiên từng không tiếc tiền chi ra 2 tỷ đồng/ năm để tìm để thuê vú em có trình độ biết 3 ngoại ngữ Anh, Việt, Hoa, còn người giúp việc biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Sau 3- 4 tháng tuyển chọn, Thủy Tiên mới tìm được bà vú ưng ý, là người Việt gốc Hoa. Số tiền gần 2 tỷ đồng mỗi năm này được đánh giá tương đương với mức chi trả cho bảo mẫu của con cái nhiều siêu sao và giới nhà giàu trên thế giới.

Thiên Từ cũng nhanh chóng được xếp vào danh sách những rich kid nhí của làng giải trí Việt.

Việc doanh nhân Thủy Tiên chi khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm để con trai học golf vẫn khiến nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng. Thiên Từ bắt đầu học golf từ đầu năm 2021, với học phí khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 5 triệu đồng mỗi giờ, học hai giờ mỗi tuần. Bên cạnh đó, Thủy Tiên còn chi gần 540 triệu đồng mỗi năm để duy trì thẻ hội viên tại một câu lạc bộ golf nổi tiếng ở tiểu bang Arizona.

Doanh nhân Thủy Tiên chi khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm để con trai học golf.

Ngoài học phí và phí hội viên, Thủy Tiên còn sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để mua dụng cụ chơi golf cho con. Thiên Từ sở hữu nhiều bộ “đồ nghề”, trong đó yêu thích nhất là hai bộ đến từ Mỹ và châu Âu, với giá lần lượt 7 triệu và 12 triệu đồng mỗi bộ.

Khi bố mẹ ly hôn, Thiên Từ sống cùng mẹ tại Mỹ trong điều kiện vật chất đầy đủ. Căn biệt thự của gia đình rộng lớn như một khách sạn 5 sao, từng được Thủy Tiên giới thiệu chi tiết từng phòng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngay từ khi chào đời, Thiên Từ đã được mẹ tặng một chiếc xế sang, trong garage còn có nhiều siêu xe và xe sang tiền tỷ. Không chỉ được chăm sóc về vật chất, cậu bé còn được đầu tư về giáo dục, học nhiều ngoại ngữ và được nhận xét là sao nhí có gu thời trang sành điệu.