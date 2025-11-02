Mối quan hệ giữa Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân được cư dân mạng đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Cặp đôi liên tục dính nhau như sam, để lộ nhiều hint nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt.

Mới đây, mạng xã hội bùng nổ vì bình luận tương tác giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Cụ thể trên Instagram có 1,8 triệu người theo dõi, người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ khoảnh khắc lên đồ quyến rũ tham gia một sự kiện giải trí. "Bột thấy Bột xinh và mọi người thích layout này", cô viết.

Ngay dưới bài đăng, Hoa hậu Thiên Ân đã dành lời khen cho Kỳ Duyên: "Xinh mà". Kỳ Duyên khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên vì được cho là gọi Thiên Ân là "vợ". Cô tag thẳng tài khoản nàng hậu gen Z và viết: "Để cái icon vì vợ". Thời gian qua, Thiên Ân và Kỳ Duyên thường xuyên tương tác qua lại, nhắn nhủ ẩn ý tình tứ trên mạng.

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh lên đồ quyến rũ, khoe eo thon gọn tại sự kiện

Cô và Hoa hậu Thiên Ân đang gây bão vì màn tương tác trên mạng xã hội

Từ khi bước chân vào showbiz, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào trước công chúng. Người đẹp sinh năm 1996 được nhận xét là khá kín tiếng trong đời tư, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Kỳ Duyên liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Cả hai thường xuyên tương tác thân thiết trên mạng, xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện giải trí.

Hoa hậu Kỳ Duyên từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Trong bất cứ mối quan hệ nào, tôi cũng luôn muốn mình có sự tự chủ về kinh tế, không bị phụ thuộc vào người yêu. Đương nhiên, nếu yêu người tài giỏi, có điều kiện thì cũng tốt, nhưng khi họ không có những thứ cao sang, cũng chẳng hề gì.

Tôi chỉ cần sự chân thành thôi. Quan trọng hơn cả là họ phải có chí cầu tiến trong công việc. Những phẩm chất gì tôi cần ở 1 người yêu, tôi đều nói cả rồi, yêu thì cứ yêu theo cảm xúc thôi. Tiền của họ thì vẫn là tiền của họ, quan trọng là mình sống thế nào thôi".

Giữa năm 2024, mối quan hệ giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao

Cả hai nhiều lần tương tác vui vẻ qua lại trên mạng xã hội

Mối quan hệ giữa Thiên Ân và Kỳ Duyên đang nhận về rất nhiều sự chú ý

Sau khi đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2020, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân từng vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Phát La. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2000 lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai chơi thân với nhau vì cùng chung hội với nhiều sao Vbiz khác.

Thiên Ân chia sẻ vào năm 2023: "Chúng tôi chơi thân với nhau, cùng hội với nhiều anh chị khác như chị Nhã Phương, anh Trường Giang. Mọi người đặt nghi vấn về chuyện tình cảm của tôi nhưng ở thời điểm hiện tại tôi mong muốn mọi người quan tâm đến những hoạt động nghệ thuật, những dự án ý nghĩa trong nhiệm kỳ của mình".