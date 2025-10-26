Đàm Vĩnh Hưng vội vàng sửa và xoá bình luận sau khi Cục trưởng Xuân Bắc nhắc nhở

Mới đây, Nghệ sĩ Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện nhỏ về cuộc trò chuyện cùng con trai cả Khánh Minh, hiện đang là sinh viên năm nhất. Theo đó, nghệ sĩ Xuân Bắc kể rằng trong lần ghé thăm con trai tại ký túc xá, anh thấy Khánh Minh đang... cởi trần nên nhắc con mặc áo vào. Bất ngờ, cậu con trai đáp lại cực tự tin: "Mấy lần soi gương con thấy body con sắp bằng bố hồi trẻ luôn". Nghe vậy, nam nghệ sĩ chỉ biết bật cười và hài hước đáp: "Tự nhiên thấy nó nói đúng thế. Ờ thôi, cứ cởi trần cũng được con ạ".

Con trai cả của nghệ sĩ Xuân Bắc gây chú ý bới màn "nịnh khéo" bố

Câu chuyện nhanh chóng gây sốt mạng xã hội vì vừa đáng yêu, vừa thể hiện mối quan hệ gần gũi, dí dỏm giữa hai cha con nhà nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bàn tán nhiều hơn lại là bình luận của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dưới bài viết này. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng để lại dòng bình luận ngắn gọn: "Bố con cùng ngon". Ngay lập tức, câu nói này khiến phần bình luận sôi nổi, nhiều người cho rằng cách dùng từ "ngon" trong ngữ cảnh này là nhạy cảm, dễ gây hiểu nhầm, chưa thật sự phù hợp. Cư dân mạng tạo nên cuộc tranh cãi dữ dội, thậm chí còn dùng lời lẽ tiêu cực, mỉa mai hướng về Đàm Vĩnh Hưng vì pha "lỡ lời" này.

Ít giờ sau, Cục trưởng Xuân Bắc đã có phản hồi tinh tế nhưng kiên quyết. Nam nghệ sĩ viết: "Đề nghị các bạn bình luận văn minh nhé. Có thể bày tỏ quan điểm, nhận thức cá nhân nhưng không dùng lời lẽ không phù hợp! Xin cảm ơn".

Đàm Vĩnh Hưng để lại 4 chữ gây tranh cãi

Ngay sau đó, Đàm Vĩnh Hưng âm thầm chỉnh sửa lại bình luận thành biểu tượng trái tim rồi… xóa hẳn bình luận cũ. Hành động nhanh chóng của nam ca sĩ được netizen chú ý, bàn tán. Đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý với bình luận vui quá trớn, còn với Xuân Bắc, phản ứng của anh được đánh giá là điềm đạm, đúng phong cách của một người từng trải và giữ cương vị quản lý văn hóa.

Đàm Vĩnh Hưng sửa và xoá bình luận sau câu nhắc nhở của Cục trưởng

Con trai cả Khánh Minh của Xuân Bắc được khán giả đánh giá là "phiên bản sao y bản chính" của bố. Năm nay, Khánh Minh đã 18 tuổi, là sinh viên năm nhất và từng đỗ cùng lúc 3 trường đại học lớn: Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, và Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Không chỉ học giỏi, Khánh Minh còn gây ấn tượng với ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai và tính cách trầm tĩnh hơn em trai Bi Béo.