Xử phạt Sơn Tùng M-TP 70 triệu đồng, yêu cầu tiêu hủy MV có cảnh tự tử

TPO - Sau cuộc làm việc chiều nay (5/5), Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ra quyết định xử phạt hành chính với công ty TNHH M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng, liên quan tới MV gây sốc There’s no one at all.

Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL xác nhận sau cuộc làm việc với đại diện của Sơn Tùng M-TP chiều 5/5, Thanh tra Bộ VHTTDL đã ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với công ty TNHH M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng. Đây là đơn vị phát hành MV gây sốc There’s no one at all.

Được biết, việc xử phạt áp dụng theo quy định tại khoản 3 điều 13, Nghị định 38/2021/NĐ-CP: “Hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội”.

Sơn Tùng nhận "trái đắng" vì phát hành MV phản cảm.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ VHTTDL cũng yêu cầu biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, Thanh tra Bộ VHTTDL yêu cầu công ty TNHH M-TP Entertainment có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình There’s no one at all; nộp lại số lợi thu được từ MV; tháo gỡ bản ghi hình There’s no one at all dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Sơn Tùng M-TP ra mắt MV There’s no one at all tối 28/4. Tuy nhiên chỉ một ngày sau đó, Sơn Tùng M-TP phải khóa MV tại lãnh thổ Việt Nam sau khi bị dư luận phản ứng mạnh mẽ vì những hình ảnh bạo lực, và đặc biệt là hình ảnh nhân vật tự tử, gây tác động tiêu cực tới giới trẻ.

Ngay khi có thông tin phản ánh lo ngại về MV này, lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) và lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đi đến thống nhất yêu cầu dừng ngay việc phổ biến MV, thống nhất sẽ xử lý theo Nghị định 38.