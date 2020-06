Xu hướng kỳ lạ của phụ nữ Mỹ hiện đại: Không tìm được chồng thì tự thụ tinh nhân tạo, làm mẹ đơn thân cực nhọc bội phần nhưng vẫn hạnh phúc!

Lời tâm sự:

Trong 3 năm qua, có 4 người phụ nữ ở New York và New Jersey đã mở lòng kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời họ, về cách họ "chiến đấu" để tự mang thai, sinh con hoặc nhận con nuôi rồi tự gồng gánh nuôi con và tự tìm kiếm một cuộc sống mới. Họ là những Single Mothers By Choice (Làm mẹ đơn thân là một sự lựa chọn). Có một thực tế là ngày càng có nhiều phụ nữ chọn cách trở thành mẹ mà không cần bạn đời.

Theo điều tra dân số, phần lớn trong số 11 triệu gia đình có bố hoặc mẹ đơn thân ở Mỹ đều là do các bà mẹ làm chủ. Tuy nhiên, thống kê đó không cho thấy có bao nhiêu người tự lựa chọn làm mẹ đơn thân.

Ảnh minh họa.

4 người phụ nữ này đang tự tạo cho mình một cuộc sống mà họ mong muốn. Họ quyết định không chờ đợi một người đàn ông nào đó để xây dựng một gia đình đúng nghĩa. Đối với mỗi người trong số họ, con đường trở thành mẹ thật khó khăn và gian nan, nhưng kết quả thật hạnh phúc và ngọt ngào!

Tôi vẫn nhớ hình ảnh một người mẹ sắp được tiêm hormone và nhớ cả âm thanh của nhịp tim của một em bé trong bụng mẹ. Tôi đã đứng được trong phòng sinh 2 lần, được ăn nhiều miếng bánh sinh nhật và tôi cảm nhận được mối liên kết bền chặt giữa một người mẹ và đứa con của mình. Dù đơn độc trong hành trình nuôi nấng, dạy dỗ một đứa trẻ thật chẳng dễ dàng gì nhưng dẫu sao những người phụ nữ này vẫn có đứa con để có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Mặc dù gia đình của họ có thể trông khác thường, nhưng những câu chuyện của họ lại thách thức cả những chuẩn mực thông thường.

Không tìm được Mr. Right thì làm mẹ đơn thân vậy!

Sarah McKnight, 41 tuổi, ở Mountainside, bang New Jersey (Mỹ) là một phi công. Sau khi trải qua nhiều cuộc hẹn hò tồi tệ, Sarah chẳng dám tin vào tình yêu nữa. Cô đã từng mơ mộng về viễn cảnh gặp được một người đàn ông tâm đầu ý hợp, cả hai sẽ sống cùng nhau, cùng nuôi một chú chó rồi cùng kết hôn và sinh con. Nhưng có vẻ như giấc mơ đó không thành hiện thực với Sarah được. Sarah đành tự an ủi bản thân: “Mình có thể tự làm mọi thứ. Mình không cần một người biến cuộc sống của mình như mơ, chính mình sẽ là người biến giấc mơ ấy thành hiện thực tốt đẹp”.

Sarah tự tiêm hormone sinh sản vào năm 2017. Cô kể: "Ban đầu, thật khó khăn khi nghĩ đến việc đâm kim vào cơ thể của chính mình, nhưng sau đó theo thời gian, nó trở nên bình thường vì tôi phải tự làm điều đó. Không có ai khác giúp tôi làm điều đó. Tôi chỉ cần làm quen với nó thôi".

Vậy là người phụ nữ ở độ tuổi U40 ấy quyết định tự xây dựng cho mình một gia đình theo cách riêng. Cô trải qua hành trình gian nan gồm 6 lần thụ tinh nhân tạo, 1 lần mang thai hóa học, 1 lần thụ tinh trong ống nghiệm, 2 lần chuyển phôi đông lạnh nhưng đều thất bại và sảy thai. Sarah đã chi trả hơn 50.000 USD để được nghe bác sĩ thông báo một câu "chúc mừng bạn đã mang thai" vào cuối năm 2018. Đến tháng 7 năm 2019, cô đã hạ sinh một bé gái và đặt tên con là Charlotte. Cô bé hiện đã biết bò và có 2 chiếc răng sắp mọc.

“Cảm xúc của tôi là vui buồn lẫn lộn khi thấy con thay đổi từng ngày. Thật tuyệt vời khi chứng kiến con bé học hỏi và dần trưởng thành mỗi ngày, nhưng điều đó cũng khiến tôi lo lắng vì con bé lớn rất nhanh”, Sarah nói.



Trong suốt hành trình đi tìm con, Sarah tiếp tục trải qua nhiều lần châm cứu trong nỗ lực tăng cơ hội thụ thai.

Gần đây, Charlotte đã chuyển từ căn hộ một phòng ngủ ở New York sang ngôi nhà 4 phòng ngủ ở New Jersey. Cô muốn con có thật nhiều không gian để vui chơi và tận hưởng những chuyến đi bộ yên tĩnh. Bà Betsy, mẹ của Sarah, cũng dọn đến sống cùng con gái và cháu ngoại. “Một lúc nào đó, tôi sẽ kể với con bé về việc nó được sinh ra như thế nào. Khi đến thời điểm, con bé sẽ tự muốn biết và tôi sẽ chia sẻ tất cả”, cô nói.

Sarah đi mua sắm để chuẩn bị sẵn những bữa ăn trước khi em bé chào đời. Cô và mẹ làm bánh mì thịt, súp đậu lăng, ớt nhồi.

Nhận con nuôi cũng là một cách

Khi Erica Moffett bắt đầu lùng sục trên Internet trong nỗ lực tìm kiếm thông tin về nguồn gốc của mình. Cô biết được 3 điều: Cô được sinh ra ở Seoul (Hàn Quốc) vào năm 1969; tên tiếng Hàn của cô là Sohn Soon và cô bị bỏ lại trên bậc thềm của sở cảnh sát với tấm biển “Hãy chăm sóc cho con”.

Moffett được nhận nuôi vào năm 1970 bởi vợ chồng người da trắng Blair và Patricia Moffett sống ở Wellsboro, tiểu bang Pennsylvania (Mỹ). Nhưng cô luôn khao khát được biết rõ về câu chuyện nhận con nuôi của chính mình. Năm 2014, cô đến Hàn Quốc để tìm cha mẹ ruột của mình, nhưng không thành công.

Moffett và con gái của cô, Chloe Ann, vào năm 2019. Moffett bắt đầu xem xét về việc nhận con nuôi vào năm 2015.

Moffett từng viết trong một blog: “Tôi vẫn luôn đặt ra những câu hỏi về việc bố mẹ ruột của là ai, tại sao họ lại sinh tôi ra và bỏ rơi tôi, và tôi có những đặc điểm gì giống họ”.

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Moffett cho biết việc tìm ra bố mẹ ruột hay không không còn quan trọng đối với cô nữa, thế nhưng thỉnh thoảng nghĩ về bà, cô vẫn không kiềm được nước mắt.

Vào tháng 7 năm 2015, Moffett đã quyết định tự xây dựng gia đình của riêng mình. Cô đã tìm đến nhờ sự giúp đỡ của một luật sư để bắt đầu quá trình nhận con nuôi.

Quyết định trở thành một Single Mothers By Choice ở độ tuổi 40, Moffett biết sẽ rất khó khăn. Cô đã tự mình thiết kế tờ rơi, tạo một trang web và bưu thiếp về bản thân và thậm chí trả tiền cho quảng cáo Google với hy vọng có được một đứa con nuôi.

Sau 3 lần nhận con nuôi không thành công, Moffett đã dành chút thời gian để suy ngẫm về hành trình của mình. Sau đó, cô chuyển sang liên hệ một công ty nhận con nuôi. Cô tiếp tục làm việc tại một công ty tài chính và xuất bản một cuốn sách. Đến tháng 4 năm 2017, công ty này đã gọi cho Moffett giới thiệu một đứa bé da đen 6 tuần tuổi ở Florida. Moffett lập tức cùng mẹ bay đến Florida để nhận nuôi Chloe Ann. Cô bé giờ đã được 3 tuổi, là một đứa trẻ tò mò và hiếu động. Cô biết rằng ngày nào đó cô sẽ cần phải giải thích câu chuyện nhận nuôi với con gái của mình.

Giống như Chloe Ann, Moffett cũng lớn lên với bố mẹ nuôi không cùng chủng tộc. Cô hy vọng trải nghiệm của bản thân sẽ giúp con gái dễ dàng thấu hiểu câu chuyện của mình cũng như tình cảm giữa hai mẹ con sẽ ngày càng khắng khít hơn.

Phải sẵn sàng cả về tinh thần lẫn tài chính

Năm 2016, sau nhiều năm làm việc tại thành phố New York, Alexa W., 36 tuổi, một chuyên gia tâm lý ở Manhattan bắt đầu nghĩ đến việc có một đứa con của riêng mình. Sau một vài mối quan hệ lâu dài nhưng chẳng đi đến kết quả tốt đẹp, cô bắt đầu tìm đến các phòng khám để lấy trứng và quyết định tự sinh con bằng tinh trùng hiến tặng.

Alexa đi tàu điện ngầm đến bệnh viện để chuyển phôi đông lạnh vào năm 2017. Cô nghe nhạc thiền để xoa dịu thần kinh trước khi làm thủ thuật.

Khi thể chất, tài chính, tinh thần đã sẵn sàng, cô bắt đầu hành trình tìm con. Trải qua 5 lần thụ tinh nhân tạo thất bại, một lần thụ tinh trong ống nghiệm, một lần sảy thai và một lần chuyển phôi đông lạnh, vào mùa thu năm 2017, Alexa được thông báo đậu thai. “Tôi thật sự rất lo lắng và bất an trong suốt ba tháng đầu của thai kỳ. Đây là nỗi lo lớn nhất mà tôi từng trải qua, cùng với đó là những trận ốm nghén và đau đầu, khiến mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn”, Alexa kể.

Alexa thử thai tại nhà vào năm 2017. Que thử cho kết quả âm tính. Vài ngày sau, bác sĩ của cô đã gọi điện thông báo rằng cô đã mang thai.

Alexa nghe thấy nhịp tim của em bé trong lần khám bác sĩ năm 2017. Sau lần sảy thai trước đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi được nghe thấy thứ âm thành kỳ diệu ấy. "Tôi cuối cùng cũng cảm thấy như một bà bầu bình thường", cô tâm sự.

Con gái của cô, Lucca, sinh năm 2018. 2 mẹ con sống trong một căn hộ một phòng ngủ gần bố mẹ Alexa ở Manhattan. Họ giúp cô trông Lucca vào mỗi thứ hai và thứ tư hàng tuần. Vì New York vẫn có lệnh hạn chế di chuyển nên 2 mẹ con Alexa và Lucca dành thời gian đọc sách và làm bánh cùng nhau. Alexa đã thấm thía cảm giác vất vả khi phải làm mẹ đơn thân nhưng cô vẫn thấy vui vì điều đó. Cô cũng thầm cảm ơn 2 đấng sinh thành đã ủng hộ và hỗ trợ cô trong hành trình gian nan mà cô đã tự lựa chọn. Dù sao đi chăng nữa, mối quan tâm hàng đầu của cô bây giờ vẫn là cô bé Lucca.

(Nguồn: New York Times)