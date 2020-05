Chuyện về nữ sinh từ chối vào trường đại học hàng đầu Trung Quốc: 20 tuổi trở thành mẹ đơn thân, 2 năm sau đã làm nên điều phi thường

Đối với đa số thanh niên Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa là ngôi trường mà họ luôn mơ ước, là động lực học hành của họ. Nhưng dù có nỗ lực thế nào thì cũng có rất ít người có thể bước vào ngôi trường này. Tuy nhiên, trong khi nhiều người đau lòng vì đánh mất cơ hội học tại ngôi trường danh tiếng này thì có một nữ sinh 17 tuổi đưa ra quyết định khiến ai cũng hoang mang.

Tên của nữ sinh đấy là Lỗ Lâm Hi. Lúc còn nhỏ, cô là một học sinh nổi loạn, thường xuyên trốn học và không chú tâm vào chuyện sách vở.

Lâm Hi đã từng là đứa trẻ cá biệt luôn đứng chót lớp. Cô cũng từng "say nắng" một bạn học, rất muốn chơi đùa cùng cậu bạn nhưng cậu bạn này lại cảm thấy khoảng cách giữa 2 người quá xa. Điểm số của Lâm Hi quá kém, cậu học sinh đó cho rằng cô không phải là đối tượng thích hợp với cậu.

Người bạn học tỏ thái độ khinh thường Lâm Hi.

Bị giáng đòn nặng nề từ "mối tình đầu", Lâm Hi quyết tâm phải trở thành người ưu tú nhất. Cô lao vào học ngày học đêm và kết quả của chuỗi ngày chăm chỉ đó là cô đã được nhận vào trường Đại học Thanh Hoa năm 17 tuổi.

Chỉ trong vài tháng ôn luyện, Lâm Hi đã đậu vào Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh tiếng bậc nhất ở Trung Quốc.

Nhưng điều khiến người xung quanh Lâm Hi kinh ngạc hơn là cô đã từ chối nhập học. Cô chọn học tiếp ở nước ngoài và ngôi trường cô luôn mong muốn theo học chính là Đại học Washington. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra khá suôn sẻ với Lâm Hi, không những được nhận vào trường Đại học Washington mà cô còn được cấp học bổng toàn phần.

Chỉ sau 3 năm, Lâm Hi đã hoàn thành khóa học hệ chính quy tại ngôi trường này, cô lấy được bằng tốt nghiệp kinh tế và ngôn ngữ Đức.

Lúc này, nghịch cảnh đã xảy đến với Lâm Hi khi tròn 20 tuổi, cô phát hiện bản thân mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó cô chưa kết hôn cùng người bạn trai quốc tịch Hàn Quốc. Bất chấp lời khuyên phá thai từ bạn bè và người thân, Lâm Hi vẫn giữ lại đứa bé. Lâm Hi mạnh mẽ hơn chúng ta và cả chính cô đã nghĩ. Khi mang thai cô phải trải qua giai đoạn ốm nghén nghiêm trọng nhưng vẫn kiên trì việc học.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Washington, Lâm Hi tiếp tục nộp đơn vào Đại học Harvard và một lần nữa được nhận vào học một cách suôn sẻ. Khi Lâm Hi 22 tuổi, cô đã đưa đứa con đến bục sân khấu tại khuôn viên trường Đại học Harvard để nhận chứng nhận tốt nghiệp.

Ngoài thành tích học tập khủng, Lâm Hi còn có được những thành tựu đáng nể trong các hoạt động cộng đồng. Cô đã từng tình nguyện hỗ trợ các sinh viên da đen sống tại các khu ổ chuột, giúp họ 3 năm liên tiếp đạt thành tích xuất sắc tại một cuộc thi hàng đầu về khoa học ở Mỹ.

Cô cũng giúp gần 100 nữ tù nhân tại nhà tù nữ Massachusetts tốt nghiệp trung học chỉ trong nửa năm.

"Thiếu nữ nổi loạn" Lỗ Lâm Hi đã từ chối Đại học Thanh Hoa, vẫn thực hiện bổn phận làm mẹ khi theo học 2 trường đại học danh tiếng tại Mỹ, làm sao cô có thể làm được điều phi thường đó?

Từ câu chuyện trên chúng ta có thể thấy rõ, Lâm Hi là một cô gái quyết đoán và có chủ kiến. Cô luôn không bằng lòng với hiện tại và biết rõ con đường mà mình muốn đi. Cô sẽ thực hiện kế hoạch riêng của mình theo một cách riêng.

Làm thế nào mà cô có thể học được khối lượng kiến thức lớn trong 1 thời gian ngắn? Đó là bởi Lâm Hi luôn dựa vào sự tự giác của bản thân. Nếu là một người không biết tự giác thì cô không thể học được nhiều thứ chỉ trong 2, 3 tháng trung học ngắn ngủi.

Nhưng nếu biết rõ thế mạnh của mình và chủ động học hỏi chắc chắn sẽ hiểu được khối lượng tri thức lớn chỉ trong 1 tuần.

Ngoài ra, thái độ đối với mọi việc cũng cần nghiêm túc và chuyên tâm. Lâm Hi rất nghiêm túc với những gì xảy ra trong đời mình. Khi cô bắt đầu làm một việc, cô sẽ toàn tâm toàn ý cho việc đó. Thế giới xung quanh sẽ không có ảnh hưởng gì đến cô cả.

Lâm Hi có được những thành tựu như thế, có lẽ một phần cũng do cô có ý thức về thời gian. Cô sẽ lên kế hoạch về những việc cô muốn làm trong khoảng thời gian nào, và rồi sẽ sắp xếp chúng thật hợp lý.

Chính vì nỗ lực của cá nhân mà hiện tại Lâm Hi đã trở thành hình mẫu phấn đấu của thế hệ trẻ ở Trung Quốc.

Nguồn: Sohu