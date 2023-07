Xót xa thai phụ bị xe phân khối lớn tông tử vong

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 2-7, thiếu niên Phạm Nguyên C. điều khiển mô tô phân khối lớn lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Khi đến đoạn qua phường Tự An, xe của C. đã tông vào xe máy của chị H.

Cú tông mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Thiếu niên C. bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng tử vong sau đó.