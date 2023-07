Chở vợ đi làm gặp tai nạn, chồng chết, vợ nguy kịch

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong trên xảy ra vào khoảng gần 7 giờ ngày 5-7, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong. Ảnh: T. Chương

Vào thời gian trên, xe máy mang BKS 38C1-354.xx do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển đã va chạm với chiếc xe máy do ông Lô Văn T. điều khiển chở vợ là bà Lương Thị L. (trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đi làm.



Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ, bà L. và người đàn ông đi xe máy bị thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch .

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang lược cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.