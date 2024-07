Celine Dion sinh năm 1968, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Cô nổi tiếng với những bản hit The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?. Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.