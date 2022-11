Xót xa đám tang 3 mẹ con tử vong do bị xe tải tông ở Phú Yên

Đêm qua (26/11), thi thể của 3 nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Thịnh (42 tuổi) cùng hai con là Nguyễn Đăng Kha (18 tuổi) và Nguyễn Xuân Nhị (7 tuổi), được gia đình đưa về nhà tại thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình. Người con trai đầu là Nguyễn Đăng Khiêm đang đi bộ đội tại tỉnh Bình Định cũng được đơn vị cử người đưa về nhà ngay sau đó. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vạn Ninh phân công người ra động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 mẹ con thiệt mạng.

Trước đó cùng ngày, bà Thịnh cùng 2 con ra thăm con trai là Nguyễn Đăng Khiêm bằng xe máy. Vượt quãng đường gần 200 km từ quê nhà ra tỉnh Bình Định, sau khi gặp con trai, bà Thịnh chở 2 con quay về Khánh Hòa. Khi đến địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, tai nạn xảy ra khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ.



Khi nghe tin báo vợ con gặp nạn trên đường, ông Nguyễn Đăng Khoa đang đi làm thợ hồ tức tốc cùng người thân đến hiện trường. Đến hơn 12h đêm, thi thể 3 nạn nhân được đưa về nhà. Đêm 26/11, nhiều người dân thôn Bình Trung 1 đã có mặt, hỗ trợ gia đình ông Khoa.

Ông Nguyễn Đình Sơn, Trưởng thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, gia đình bà Thịnh hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày, chồng đi làm phụ hồ còn bà ở nhà đan lát: “Người chồng bị sốc khi bất ngờ mất đi vợ cùng 2 đứa con. Gia đình có 5 người nhưng còn lại 2 người. Cho nên cả xóm cùng chung tay giúp đỡ, rửa đồ để chuẩn bị cho liệm. Ở đây, từ trước đến nay chưa bao giờ có mất mát quá lớn như vậy”.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe Trần Hữu Dương (35 tuổi), trú ở thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trần Hữu Dương điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 76H-013.18 gây tai nạn đặc biệt nghiệm trọng khiến 3 mẹ con bà Thịnh tử vong.

Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông Quốc gia động viên người thân của 3 nạn nhân.

Thông tin ban đầu, ông Dương khai nhận, trước đó có dừng xe tại quán cơm cách hiện trường vài trăm mét để ăn cơm. Sau bữa ăn, ông Dương tiếp tục cầm lái xe tải được hơn 100m thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên phanh xe đột ngột, rồi thao tác cài số lùi xe trở lại quán ăn để lấy điện thoại. Do không quan sát thấy xe máy từ phía sau chạy tới nên đã gây ra tai nạn khi tông ngã và cuốn xe máy cùng 3 mẹ con bà Nguyễn Thị Thịnh vào gầm xe, tử vong tại chỗ.



Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của lái xe cùng nhân chứng, kết hợp hình ảnh trích xuất từ camera nơi xảy ra tai nạn, bước đầu cơ quan điều tra nhận định tài xế Trần Hữu Dương điều khiển xe tải chạy lùi không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa chia buồn cùng chiến sỹ Nguyễn Đăng Khiêm.

Cuối giờ chiều 27/11, đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa đến động viên, hỗ trợ gia đình của 3 nạn nhân. Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết: “Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thị xã Sông Cầu thực hiện các hoạt động điều tra để xử lý lái xe gây tai nạn. Theo thông tin ban đầu, người điều khiển xe tải đã không thực hiện chấp hành đúng quy định về lưu thông trên đường, lùi xe không quan sát và không cảnh báo, dẫn đến tai nạn giao thông. Cơ quan chức năng đã thu thập hồ sơ, sẽ thực hiện xử lý đúng quy định”./.