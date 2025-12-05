Rạng sáng 5/12, vụ cháy tại quán ăn 4 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM làm 4 người tử vong đã để lại nhiều ám ảnh cho những người chứng kiến.

Clip vụ cháy

Ông H. (58 tuổi), bảo vệ một cửa hàng đối diện quán ăn, cho biết khoảng 4 giờ 30, khi đang ngủ thì nghe tiếng người đập liên tục vào cửa gọi dậy. Khi mở cửa, ông thấy một số tài xế xe ôm công nghệ hớt hải xin mượn bình chữa cháy mini. “Nhìn sang bên kia đường thì khói bốc ngùn ngụt, rồi nghe ”, ông kể.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Theo ông H., lúc đó các tài xế và người dân cố gắng kéo tấm cửa sắt phía trước căn nhà. “Mọi người chỉ kéo hé lên được một đoạn, rồi luồn vòi bình chữa cháy mini vào xịt nhưng không ăn thua. Khói càng lúc càng nhiều, lửa bên trong rất lớn”, ông H. nói.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt. Cảnh sát sử dụng máy cắt để phá cửa, đồng thời triển khai xe thang, phá bảng hiệu tầng 2, cắt khung sắt để phun nước vào bên trong.

Hình ảnh quán ăn sau vụ cháy.

Cảnh sát tiếp cận dập lửa trong khoảng 20 phút thì khống chế được vụ hỏa hoạn. Từ vị trí mở khung sắt tầng 2, lực lượng cứu hộ lần lượt đưa các nạn nhân xuống đất trong tình trạng ngạt khói rồi chuyển lên xe cứu thương.

Ông H. cho biết quán ăn thường mở cửa từ 6 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Tại thời điểm cháy, một người đàn ông sống cạnh quán đã ra ban công dùng đèn pin rọi sang và liên tục hô lớn: “Có ai mắc kẹt không? Chạy ra đây!” nhưng không có phản hồi. “Tôi thấy cảnh sát có bế được một em bé đưa ra ngoài nhưng cháu cũng bị ngạt khói nặng”, ông H. nhớ lại.

Bên trong quán ăn là sinh hoạt của nhiều người. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong đó có 2 trẻ em.

6 người được đưa đi cấp cứu, 4 nạn nhân tử vong

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội vào khoảng hơn 4 giờ sáng tại căn nhà 4 tầng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong có khoảng 5–7 người, nhiều người ngủ tại các tầng trên.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường bằng xe thang chuyên dụng, triển khai dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng tiếp cận vụ cháy.

Công tác cứu hộ gặp khó khăn do phần mặt tiền từ tầng 2 đến tầng 4 bị che kín bởi biển quảng cáo cỡ lớn.

Cùng thời điểm, Trung tâm Cấp cứu 115 điều động 3 xe cứu thương, sẵn sàng tiếp nhận và vận chuyển nạn nhân. Tổng cộng 6 người được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định – cơ sở 2.

Đại diện bệnh viện cho biết, trong số 6 nạn nhân, 4 người đã tử vong trước khi nhập viện do ngạt khói và ngưng tim, gồm: một phụ nữ 40 tuổi, một phụ nữ 35 tuổi, một bé trai 2 tuổi và một bé gái 7 tuổi.

Lãnh đạo Công an TPHCM thăm động viên người thân trong vụ cháy.

Các ê kíp cấp cứu của Bệnh viện Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã nỗ lực hồi sức tích cực, thậm chí kích hoạt kỹ thuật ECMO nhưng không thể cứu được các nạn nhân.

Hai nạn nhân nữ còn lại là một người 18 tuổi và một người 21 tuổi được đánh giá ổn định sau khi kiểm tra chấn thương, đã được chuyển về cơ sở chính của Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục theo dõi.

Hiện trường vụ cháy tiếp tục được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.