Liên quan đến vụ cháy quán ăn khiến 4 người tử vong ở TP.HCM xảy ra sáng sớm ngày 5/12, lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà 4 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Hai nạn nhân khác hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống hoặc bị ngạt khói, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Danh tính hai cô gái máy mắn thoát chết được xác định là T.T.N.K.(18 tuổi) và chị T.T.T.T. (21 tuổi).

Những người dân xung quanh cho biết họ vẫn chưa thể quên tiếng kêu cứu vang lên trong đêm khi nhiều người bị mắc kẹt bên trong quán ăn. Dù tìm mọi cách tiếp cận nhưng ngọn lửa quá lớn khiến ai nấy bất lực, chỉ biết trông chờ lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của hai nạn nhân, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, ngay khi tiếp nhận hai bệnh nhân, các chuyên gia hồi sức – hô hấp đã nhanh chóng khám, hội chẩn, chụp X-quang và MSCT để đánh giá toàn diện.

Phía sau ngôi nhà nơi hai cô gái đã liều mình nhảy xuống để thoát khỏi đám cháy kinh hoàng. Ảnh: Di Anh

Chiếc chăn bị bén lửa - dấu vết của vụ hỏa hoạn vẫn còn vương lại phía sau. Ảnh: Di Anh

Kết quả ghi nhận chị K. tổn thương phổi do khói ít, không gãy xương, có vết thương da mô mềm vùng trán mặt. Hiện tại hô hấp ổn định, nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí, nên được tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ tổn thương và xử trí. Sau đó, chị K. được chuyển vào khoa khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để theo dõi để tiếp tục hồi sức và theo dõi.

Trường hợp người bệnh T.T.T.T. có tổn thương phổi do muội than nhiều hơn. Gãy xương sườn 4-5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Người bệnh được nhập khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị theo dõi tràn khí màng phổi, khí dung giãn phế quản.

Chia sẻ thêm trên báo Tuổi trẻ, chị K. vẫn chưa hết bàng hoàng và kể lại giây phút sinh tử, chị quyết định cùng chị T. đu cục nóng máy lạnh, nhảy từ tầng 3 xuống đất và thoát chết thần kỳ.

Con gấu bông nhuốm màu ám khỏi được 2 cô gái ném xuống từ tầng 3 trong lúc tìm cách thoát thân. Ảnh: Di Anh

Ảnh: Di Anh

Chị K. nhớ lại: "Tôi đang ngủ cùng phòng với chị T. ở tầng 3 thì có người la hét, gõ cửa, và hô hoán có cháy nhà. Tôi bật dậy, mở cửa phòng thì lửa lúc này đã lan nhanh lên tầng 1 và tầng 2. Tôi và chị T. chạy xuống cầu thang bộ thì khói mù mịt, xộc thẳng vào mũi nên quyết định quay lại phòng...".

Khi quay lại phòng, khói, lửa vẫn bùng cháy lớn, bắt đầu lan nhanh lên tầng 3, tràn nhanh vào phòng gây ngạt và cay mắt, cả hai mở cửa sổ phòng phía sau quán rồi trèo ra ngoài, đu cục nóng máy lạnh ở tầng 3.

Cũng theo chị K., lúc đó cả hai nhìn xuống dưới đất tối đen, không dám nhảy vì sợ độ cao. "Tuy nhiên, chị T. nói với tôi rằng "không nhảy cũng chết ngạt", nên quyết định nhảy", chị K. thều thào.

Rất may trước khi nhảy, chị T. kịp ném con gấu bông xuống làm "gối đệm". "Lúc đó hỗn loạn lắm, trong nhà có tiếng la hét thất thanh kêu cứu, tôi không kịp nghĩ gì hết, thấy chị Trinh nhảy rồi tôi nhảy theo luôn", chị K. kể giây phút tự cứu lấy mình.