Xôn xao trước phim Trung 'tranh vợ cướp chồng': Nữ chính hoàn hảo bị cắm sừng, tiểu tam kiêu phát ghét

Bi kịch của những người phụ nữ không may mắn trong tình yêu và hôn nhân

Nhan sắc xinh đẹp, có sự nghiệp riêng hoặc gia đình hạnh phúc. Chỉ cần một trong ba điều này thôi có lẽ cũng đủ khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng Tô Phi (Tần Lam) của Chuyển mình rực rỡ (The magical women) lại sở hữu tất cả. Cô không giàu đến mức "trâm anh thế phiệt" nhưng mua được nhà riêng. Còn ở công ty, cô được gọi một tiếng "sếp Tô".

Xông pha thương trường chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là với phụ nữ. Dẫu vậy, Tô Phi chẳng hề nề hà bởi cô luôn làm việc với mong muốn mang tới cho chồng con một cuộc sống tốt đẹp.

Nhân vật Tô Phi do nữ diễn viên nổi tiếng Tần Lam đảm nhận - nguồn: iQIYI

Tô Phi cũng luôn sống trong hạnh phúc khi ở bên cô là Diêm Vĩ Luân (Trương Tuấn Ninh), một người chồng mẫu mực, chu đáo và luôn yêu thương “tiểu công chúa” Du Nhiên - kết tinh tình yêu của họ. Thế nhưng rồi, cả thế giới của Tô Phi như sụp đổ khi cô phát hiện người chồng bản thân hết mực tin tưởng thực ra đã phản bội lời thề hôn nhân từ lâu. Hóa ra, hạnh phúc mà cô luôn sống trong chỉ là ảo ảnh.

Còn Diêm Vĩ Luân dù bề ngoài luôn đóng vai người chồng hoàn hảo nhưng hắn ta lại âm thầm qua lại với Đinh Mạn Mạn, một cô tiểu thư đỏng đảnh, kiêu ngạo. Cô ta không ngại thách thức chính thất và làm mọi chuyện để chiếm lấy Diêm Vĩ Luân.

Phân cảnh khiến người xem tức lộn ruột trong Chuyển mình rực rỡ: "Trà xanh" nhìn đểu vợ cũ của chồng trong lễ cưới - nguồn: iQIYI

Trái ngược với Tô Phi, An Ninh là một cô gái gặp khó khăn về kinh tế. Chẳng những vậy, cô còn có quá khứ không muốn để ai biết: Từng vô tình trở thành người thứ ba khi bị lừa có con cùng Bàng Hâm, một doanh nhân giàu có, đồng thời là kẻ mang danh hợp tác nhưng lại muốn "nuốt sống" công ty của Tô Phi.

Nhờ sự giúp đỡ của Đinh Mạn Mạn, An Ninh đã vào công ty của Tô Phi làm việc. Ban đầu, Tô Phi hoài nghi An Ninh được cài vào công ty để làm tay trong. Thế nhưng về sau, cô lại phát hiện ra An Ninh thực ra là một người phụ nữ mạnh mẽ, thẳng thắn và không bao giờ phản bội bạn bè. Từ chỗ không mấy ưa nhau, họ trở thành những người chị em tốt và là điểm tựa cho đối phương trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Nhân vật An Ninh là một người phụ nữ nghèo tiền bạc nhưng giàu nhân cách và vô cùng mạnh mẽ - nguồn: iQIYI

Từ chỗ chẳng mấy ưa nhau, Tô Phi và An Ninh đã trở thành cặp chị em thân thiết - nguồn: iQIYI

Chuyển mình rực rỡ là lời cổ vũ cho phụ nữ đương đại

Tất nhiên, không có một ai muốn gia đình tan vỡ cả. Nhưng một khi điều đó xảy ra thì với người phụ nữ, trời chưa hẳn đã sập. Điều quan trọng nhất là người phụ nữ phải thật mạnh mẽ, lý trí, có chính kiến và làm chủ mọi thứ xung quanh mình. Đó hẳn là thông điệp mà bộ phim Chuyển mình rực rỡ muốn gửi gắm.

Nhìn vào nhân vật Tô Phi, khi bi kịch ập đến, cô đã rất đau buồn và có lúc không kìm được mà định tha thứ cho sự phản bội của Diêm Vĩ Luân. Thế nhưng sau cùng, cô vẫn nén đau thương để hành động theo lý trí, qua đó đòi lại những gì xứng đáng thuộc về bản thân.

Nữ chính công khai "bóc phốt" và ly hôn chồng trong lễ kỷ niệm ngày cưới - nguồn: iQIYI

Trong khi đó, An Ninh đã nhiều lần nhận được đề nghị làm "tiểu tam" từ phía Bàng Hâm. Chỉ cần như vậy, cô và con trai sẽ được sống sung sướng, không cần lo nghĩ về vật chất. Tuy nhiên, An Ninh đã thẳng thừng từ chối. Đối với cô, tiền không phải là tất cả. Nhân cách, phẩm giá và việc để cho con trai cũng như bản thân được sống một cách đường hoàng, đó mới là điều tối quan trọng.

Nếu phải chỉ ra điểm chung giữa Tô Phi cùng với An Ninh, cũng là điểm thu hút nhất ở họ, đáp án chắc chắn là sự độc lập, mạnh mẽ và tự chủ. Họ luôn sống vì con cái, nỗ lực hết sức trong công việc, không ngại đương đầu với chông gai và tỏa sáng khi được là chính mình.

Sau khi xem Chuyển mình rực rỡ, nhiều khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối những người phụ nữ mạnh mẽ trong phim - nguồn: iQIYI

Không ít khán giả xem phim đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bộ đôi nhân vật Tô Phi - An Ninh, đồng thời cho biết họ cũng muốn được sống như vậy, nhất là sau phân cảnh Tô Phi thẳng thừng "bóc phốt" và tuyên bố bỏ chồng ngay trong lễ kỷ niệm ngày cưới.

Chuyển mình rực rỡ giống như một lời cổ vũ cho phụ nữ đương đại, những người ngày càng phải gánh nhiều trách nhiệm hơn. Thêm vào đó, bộ phim còn truyền tải một thông điệp rằng: Khi một cánh cửa khép lại, những cánh cửa mới sẽ mở ra.

Bi kịch trong hôn nhân và tình yêu lại trở thành bước ngoặt để hai nhân vật chính tìm thấy hạnh phúc đích thực - nguồn: iQIYI

Với cả Tô Phi lẫn An Ninh, sự không may mắn trong tình yêu và hôn nhân chính là bước ngoặt cuộc đời, là khởi đầu mới của với những người đàn ông tử tế, chân thành, luôn yêu thương họ bằng cả trái tim. Ở đâu đó ngoài kia, chắc chắn đang có những người phụ nữ không may rơi vào bi kịch giống như các nhân vật chính. Nhưng chỉ cần mạnh mẽ và luôn là chính mình, tin rằng ngày họ chạm tới cánh cửa hạnh phúc sẽ không còn xa.

Bộ phim "Chuyển mình rực rỡ" hiện đã lên sóng trọn bộ trên iQIYI.