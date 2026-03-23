Thông tin concert Anh Trai Say Hi tiếp tục khởi động D-9 đã làm cộng đồng “Hi mom, hi dad” dậy sóng. Dự kiến diễn ra vào ngày 18/4 tại Vạn Phúc City (TP.HCM), đêm diễn thứ 9 của 30 Anh Trai mùa đầu tiên vẫn giữ được sức nóng sau gần 2 năm kể từ khi đánh chiếm thị trường nhạc Việt.

Và sức nóng này thể hiện rõ khi toàn bộ vé pre-sale cho đêm diễn D-9 đã nhanh chóng “cháy hàng” chỉ sau vài giờ mở bán vào sáng 19/3. Dù chưa phải giai đoạn bán vé chính thức, không khí săn vé đã diễn ra cực kỳ sôi động, cho thấy sức hút mạnh mẽ và sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ dành cho sự kiện này.

Chiều cùng ngày, BTC chính thức mở bán vé trên hệ thống phân phối, và đã nhanh chóng tẩu tán được lượng vé nhất định. Seatmap cho thấy sân khấu trung tâm với nhiều hạng vé từ đứng đến ngồi như Fanzone, GA, VIP, SVIP và CAT, đi kèm mức giá trải dài khá rõ rệt. Cụ thể, khu đứng gồm Fanzone A/B khoảng 2,5 triệu đồng, GA 1A/1B 1,5 triệu, GA 2A/2B 1 triệu; trong khi khu ngồi có Sky Lounge cao nhất lên tới 10 triệu đồng, SVIP A/B 5 triệu, VIP A/B 4 triệu, CAT 1A/1B 2 triệu, CAT 2A/2B 1,5 triệu và CAT 3A/3B 1,2 triệu. Mức giá này cũng tương đồng với mặt bằng chung các concert trước của chương trình, dao động từ vài trăm nghìn đến khoảng 10 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý là 4 hạng vé “bay màu” sớm nhất gồm CAT 1A, CAT 1B, CAT 2B và CAT 3B - tức đều nằm ở nhóm giá tầm trung, dễ tiếp cận nhưng vẫn có góc nhìn ổn. Điều này cho thấy khán giả không chỉ săn vé gần sân khấu, mà còn ưu tiên những khu vực “ngon - bổ - hợp lý”, dẫn đến việc các vị trí này gần như hết sạch ngay từ ban đầu.

Bên cạnh các hạng vé quen thuộc, concert Anh Trai Say Hi D-9 còn giới thiệu thêm hạng vé PRESIDENT, phiên bản đặc quyền cao cấp nhất, giới hạn chỉ 30 khán giả. Đây được xem là gói trải nghiệm “fan hạng A” khi người sở hữu không chỉ tham gia đêm diễn mà còn được tận hưởng hàng loạt quyền lợi độc quyền như bộ card bo góc 30 Anh Trai, bandana phiên bản riêng của D-9, dây đeo thẻ President cùng suất chụp ảnh nhóm và tham gia soundcheck.

Không dừng lại ở đó, hạng vé này còn bao gồm dịch vụ premium như FnB chuẩn 5 sao, xe buggy đưa đón, cổng check-in riêng và tour tham quan hậu trường. Đặc biệt, khán giả còn có cơ hội giao lưu, chụp ảnh trực tiếp với các “Anh Trai” trong tiết mục mở màn tại khu vực President. Vé được mở bán giới hạn thông qua hình thức liên hệ email riêng, càng khiến sức nóng của hạng vé này trở nên “khó chạm” hơn bao giờ hết.

Theo ghi nhận, sau khi gửi thông tin mong muốn mua vé PRESIDENT tới email riêng, BTC đã phản hồi lại sau vài tiếng. Hiện tại, hạng vé President đang được mở bán với mức giá 50.000.000 VNĐ/vé - trở thành cấp vé cao nhất của concert Anh Trai Say Hi Day 9, vượt xa mốc 10 triệu của Sky Lounge trước đó.

BTC cho biết, với những khách hàng có nhu cầu đặt mua, vui lòng phản hồi trực tiếp qua email để được tiếp nhận thông tin đăng ký và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Do số lượng vé PRESIDENT giới hạn, các yêu cầu xác nhận sớm sẽ được ưu tiên xử lý trước. Qua hình ảnh một vài fan đã đăng tải trên Threads, BTC sẽ gửi lại mã QR code để thanh toán sau khi người dùng xác nhận email đầu tiên.

Giá vé đắt đỏ: Đẳng cấp hay áp lực cho chất lượng

Với mức giá 50.000.000 đồng, nhiều người liên tưởng đến Đấu Trường Sấm Concert diễn ra cách đây không lâu, với cùng mức giá và thậm chí còn đắt hơn nếu tính theo gói combo nhóm 6 người. Đêm nhạc có thiết kế sân khấu đôi 270 độ kết hợp hệ thống vòm LED cỡ lớn, mang đến trải nghiệm thị giác đa chiều. Chương trình được chia làm hai phần rõ rệt: phần Lễ mang màu sắc sử thi, đậm chất truyền thống; phần Hội trẻ trung và hiện đại.

Nhiều tiết mục gây ấn tượng khi khai thác chất liệu văn hóa Việt như concept “mở cõi” của Đức Phúc - Erik hay màn rước kiệu với ngựa thật. Line-up quy tụ các nghệ sĩ quen thuộc như RHYMASTIC, SOOBIN, Bùi Công Nam, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, Sơn.K, UPRIZE… tạo nên sự cân bằng giữa 2 lứa nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm và trẻ trung.

Tuy nhiên, ngay khi công bố sơ đồ và giá vé, Đấu Trường Sấm cũng nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Nếu các hạng vé đứng và ngồi phổ thông dao động từ 700.000 đến 3.900.000 đồng được xem là phù hợp với mặt bằng chung, thì hai hạng vé đặc biệt lại khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, vé VIP được bán theo phòng dành cho 6 người với mức giá lên tới 200 triệu đồng, trong khi hạng Sky Lounge dành cho 2 người cũng có giá 50 triệu đồng.

Dù được “gia cố” bằng nhiều quyền lợi và quà tặng như vậy, mức giá của các hạng vé này vẫn bị đánh giá là khá đắt đỏ, chưa thực sự tương xứng với trải nghiệm tổng thể cũng như mặt bằng chung của thị trường concert - festival tại Việt Nam.

Chính vì vậy, việc xuất hiện hạng vé PRESIDENT với mức giá lên tới 50 triệu đồng cũng kéo theo không ít kỳ vọng từ phía khán giả. Nhiều người cho rằng, với mức chi trả cao như vậy, concert Anh Trai Say Hi D-9 nên có sự nâng cấp rõ rệt về quy mô sản xuất và chất lượng dàn dựng, thay vì chỉ dừng lại ở trải nghiệm “đặc quyền” mang tính hình thức.

Cụ thể, khán giả kỳ vọng vào một sân khấu được đầu tư hơn về thiết kế, hiệu ứng âm thanh - ánh sáng đạt chuẩn cao, khả năng bao phủ tốt ở mọi vị trí ngồi, cũng như cách tổ chức không gian hợp lý để tối ưu tầm nhìn. Bên cạnh đó, các yếu tố như kịch bản chương trình, thời lượng biểu diễn, tương tác nghệ sĩ - khán giả hay trải nghiệm tổng thể tại sự kiện cũng được đặt lên bàn cân.

Trong bối cảnh thị trường concert Việt Nam ngày càng cạnh tranh và khán giả ngày càng khó tính, mức giá cao không chỉ đơn thuần là câu chuyện vé bán ra, mà còn trở thành thước đo cho chất lượng và đẳng cấp của cả một show diễn.