Tối 16/3, concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội chính thức diễn ra. Dù trước đó vướng không ít vấn đề bên lề, đêm diễn vẫn thu hút lượng lớn người xem, tạo nên bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt. Dàn Anh Trai đều đầu tư kỹ lưỡng cho từng tiết mục, tranh thủ "bung skill" để mang đến những màn trình diễn ấn tượng.

Tuy nhiên, giữa loạt sân khấu được dàn dựng công phu, một cái tên lại bất ngờ trở thành tâm điểm vì loạt sự cố liên tiếp, đó là buitruonglinh. Nam ca sĩ khiến khán giả không khỏi lo lắng khi chỉ trong một đêm diễn đã 3 lần gặp trục trặc ngay trên sân khấu. Cụ thể, trong một tiết mục vũ đạo, buitruonglinh bất ngờ va phải bạn diễn khi đang di chuyển, khiến khoảnh khắc trở nên chệch nhịp.

Ở phần trình diễn khác, khi đang chơi violin, nam ca sĩ suýt ngã sóng soài ngay trên sân khấu khiến nhiều người "hú vía". Chưa dừng lại ở đó, trong một màn tạo dáng, anh tiếp tục gặp sự cố trơn trượt và té ngã trực diện, khiến khán giả phía dưới không khỏi hoảng hốt.

buitruonglinh liên tục té ngã trong concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội (Nguồn: @binhthuongthuiissues)

Loạt tình huống “liên hoàn” này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người vừa thương vừa không nhịn được cười trước sự “đen" của nam ca sĩ. Thậm chí, có ý kiến hài hước cho rằng buitruonglinh đang thực hiện “nhiệm vụ hệ thống”, bởi hiếm có ai lại gặp nhiều sự cố đến vậy chỉ trong một đêm diễn.

Dù liên tục gặp trục trặc, điểm đáng khen là buitruonglinh xử lý tình huống rất nhanh. Sau mỗi lần vấp ngã, anh lập tức lấy lại bình tĩnh, tiếp tục biểu diễn như không có chuyện gì xảy ra. Nam ca sĩ vẫn hoàn thành trọn vẹn các tiết mục của mình mà không để ảnh hưởng đến bạn diễn hay tổng thể chương trình.

May mắn, những sự cố này không gây ra chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, khoảnh khắc té ngã bất ngờ vẫn khiến nhiều khán giả theo dõi trực tiếp lẫn qua clip cảm thấy “thót tim”.

buitruonglinh ngã khi đang tạo dáng trên sân khấu

Nam ca sĩ tiếp tục va vào bạn diễn khi đang thực hiện vũ đạo

Cú ngã "tuyệt đối điện ảnh" nhưng cũng gây lo lắng của buitruonglinh

buitruonglinh sở hữu một kho tàng âm nhạc đủ để chứng minh thực lực thật sự. Những hit làm nên tên tuổi như Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ đều là những bản ballad, nhạc thất tình quen thuộc với giới trẻ. Tại Anh Trai Say Hi, buitruonglinh đạt Á quân chung cuộc, góp mặt trong Top 5 nhóm nhạc toàn năng cùng Negav, Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K. Đặc biệt, anh còn nhận thêm giải thưởng Anh Trai Tương Lai - một hạng mục hoàn toàn mới của Anh Trai Say Hi mùa 2.

Trước đó, buitruonglinh náo loạn ở buổi tổng duyệt với tạo hình lầy lội (ảnh: FBNV)