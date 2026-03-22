Bộ phim Bước chân vào đời thu hút khán giả khi kể về cuộc sống khó khăn của ba chị em gái nghèo. Trong đó, chị cả Thương (Quỳnh Kool) là người trưởng thành sớm gánh trách nhiệm chăm lo cho hai em sau khi cha mẹ qua đời. Nhưng em gái Trang (Ngọc Thủy) lại là cô gái ham hư vinh, tham vọng làm giàu nhanh chóng, còn cậu em Minh (Sơn Tùng) lại bồng bột thiếu suy nghĩ và thích làm theo ý mình.

Minh gây ra không ít rắc rối từ những tập đầu như đánh bạn tới mức nhập viện, đòi bỏ học để kiếm tiền. Vì vậy, Thương phải đưa em lên thành phố cùng để vừa quản lý vừa giúp em tránh xa rắc rối. Trong những tập mới nhất, Thương bị bà Dung - mẹ của bạn trai - xúc phạm, chê bai gia cảnh của cô, cấm đoán Thương tiếp tục hẹn hò với Quân. Vì để trả thù cho chị gái, Minh đã đập phá xe của bà Dung và để người bạn lấy trộm 100 triệu đồng. Vì vậy, bà Dung càng có lý do ghét bỏ Thương, bà ra điều kiện Thương phải chia tay Quân thì mới rút đơn kiện Minh.

Minh gặp nhiều vấn đề ở quê khiến Thương phải đưa em lên thành phố.

Tuy nhiên, cậu tiếp tục tạo rắc rối cho chị.

Trong hoàn cảnh này, Minh vẫn không thấy mình làm sai, cậu cũng không khai ra người bạn đã làm việc xấu cùng với mình mà chỉ để chị gái lo lắng, đau khổ. Vì vậy, khán giả cảm thấy nhân vật này phiền phức.

Một số người cho rằng phim làm đúng với thực tế vì có không ít cậu bé ở độ tuổi này cũng ngỗ nghịch khó bảo, luôn cho rằng bản thân đang làm đúng nhưng không ai chịu thấu hiểu mình. Khán giả cũng khen ngợi Sơn Tùng đã diễn ra được nét ngang bướng, "báo thủ" của nhân vật.

Tuy nhiên, cũng không ít người xem nhận xét nhân vật Minh được xây dựng không hợp lý. Minh là cậu bé có chủ kiến từ sớm. Khi nhận thấy mình học không tốt, cậu muốn nghỉ học kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ý tưởng của Minh xuất phát từ động cơ tốt, thể hiện cậu thực tế là người thương chị, sống tình cảm và hiểu rõ hoàn cảnh của mình.

Thế nhưng, khi nói chuyện với các chị, Minh tự xưng là "ông đây", thậm chí lúc tức giận còn nói: "Đây là nhà của bố mày, bố mày không đi đâu hết".

Người xem cho rằng với một người em trai yêu thương các chị, thể hiện ở việc muốn tự lập kiếm tiền phụ chị và trả đũa khi chị bị xúc phạm, dù tức giận đến đâu họ cũng sẽ không dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng như vậy. Sự ngang bướng ngỗ nghịch của Minh có thể thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, nhưng đã sử dụng từ "bố mày" nghĩa là cậu quá hỗn láo và bất kính với các chị của mình.

Vai diễn của Sơn Tùng gây tranh cãi vì cách xưng hô quá láo với các chị.

Bên cạnh đó, vai diễn của Sơn Tùng cũng bị đánh giá không hợp lý, lúc thì cứng đầu, lúc lại quá dễ khóc. Nhiều khán giả bình luận: "Nếu một đứa trẻ có tính cách bất trị thì nó thường dễ nổi cáu không nghe lời thậm chí lươn lẹo chối tội. Không giống Minh vừa gây chuyện đã khóc lóc vật vã", "Nhân vật Minh này được xây dựng mâu thuẫn vì vậy thấy diễn viên diễn rất gồng", "Diễn xuất của nam diễn viên gồng quá, kiểu cố tỏ ra ngang bướng thôi", khán giả bình luận trên các trang MXH của VTV.

Minh lúc thì ngoan, lúc chẳng nghe ai, chẳng sợ ai.

Lúc lại khóc nấc lên run sợ khiến khán giả cảm thấy nhân vật có tính cách mâu thuẫn không thuyết phục.

Sơn Tùng tên đầy đủ là Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 2006, sinh viên năm hai Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nam diễn viên từng làm quen màn ảnh với một số vai nhỏ trong các phim như Hoa sữa về trong gió, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Hương vị tình thân … Năm 2025, Sơn Tùng gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai diễn Viễn khi còn niên thiếu trong phim Cách em một milimet .