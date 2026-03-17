Vắng mặt Vũ Cát Tường, dàn anh trai vẫn "quẩy tưng" trong concert đặc biệt tại Mỹ Đình

Dù thiếu vắng một vài gương mặt quen thuộc vì lý do sức khỏe, Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert vẫn khiến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình "rung chuyển" tối 16/03.

S ự đầu tư hệ thống âm thanh L-Acoustics K1 cùng kịch bản chương trình dày đặc những màn trình diễn bùng nổ đã chứng minh: Việc chờ đợi sau ngày dời lịch là hoàn toàn xứng đáng.

Mở màn đầy tự hào với sắc đỏ giữa "biển trắng"

Ngay sau đoạn clip chào sân đầy cảm xúc từ Cody Nam Võ và VCT (hai nghệ sĩ vắng mặt vì lý do sức khỏe), concert đã lập tức đẩy cao trào bằng liên khúc Khát Vọng Là Người Việt và Còn Gì Đẹp Hơn .

Dưới sự dẫn dắt của buitruonglinh, Bùi Duy Ngọc, Thái Ngân, Sơn.K, CONGB, Jey B và toàn bộ dàn Anh Trai cầm lá cờ đỏ sao vàng, khoảnh khắc này đã chạm đến trái tim hàng chục nghìn khán giả.

Việc lựa chọn thông điệp niềm tự hào dân tộc ngay sau Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (15/03) cho thấy sự tinh tế của Ban tổ chức (BTC) trong việc kết nối âm nhạc trẻ với những giá trị văn hóa, chính trị lớn lao của đất nước.

Mạch năng lượng không nghỉ: Từ Valentine ngọt ngào đến vũ đạo bùng nổ

Chương trình được thiết kế theo một mạch cảm xúc leo thang, khéo léo đan xen giữa những màn trình diễn giàu tính thị giác và các hoạt động tương tác đầy tính kết nối.

Ở chương đầu tiên mang tên "Vị ngọt Valentine", các ca khúc như Chill Guys Ngon Zai , Độc Nhất Vô Nhị và Người Yêu Chưa Sinh Ra đã biến sân khấu thành một không gian lễ hội thực thụ. Điểm nhấn lãng mạn khiến khán đài vỡ òa chính là sự xuất hiện của chiếc xe mui trần chở đầy hoa trắng cùng những chiếc lúp cô dâu, hoa cưới được các Anh Trai tung xuống khán đài, hiện thực hóa một "A White Valentine" ngọt ngào ngay tại Thủ đô.

Càng về sau, không khí tại Mỹ Đình càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi bước vào chương "Cao trào âm nhạc". Chuỗi tiết mục liên hoàn từ Ngất Ngây Con Gà Tây , Ai Yêu Anh Nhất cho đến Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn và HERMOSA đã giữ vững nhịp độ sôi động cho đêm diễn.

Đặc biệt, ca khúc So Good lần đầu tiên được mang lên sân khấu concert đã mang lại một làn gió mới mẻ, khiến hàng chục nghìn người hâm mộ không thể đứng yên.

"Vũ Trụ Song Tấu" và những màn kết hợp "có một không hai"

Điểm nhấn chuyên môn đắt giá nhất đêm nhạc chính là sự xuất hiện của hình thức Live Band trong tiết mục mang tên “Vũ Trụ Song Tấu”.

Đây là lần đầu tiên mô hình này được triển khai trong toàn bộ Vũ trụ “Say Hi”, cho thấy tiềm lực và sự chỉn chu vượt trội của DatVietVAC. Bản mashup "siêu khủng" quy tụ các ca khúc Gã Săn Cá, 3 Chìm 7 Nổi, To Your Ex, Hề, Ảo Ảnh, Đã Từng, So Đậm, Cách Yêu Đúng Điệu được phối mới hoàn toàn với dàn nhạc cụ sống từ trống jazz, guitar điện đến violin.

Sự thăng hoa của dàn nghệ sĩ trẻ như Sơn.K, buitruonglinh, Jaysonlei, Thái Ngân cùng các "Em Xinh" Yeolan, Muộii, MAIQUINN khi trực tiếp phô diễn kỹ năng chơi nhạc cụ và hát live đỉnh cao đã khẳng định vị thế của một thế hệ nghệ sĩ đa năng.

Không dừng lại ở đó, sự góp mặt của các khách mời nữ đình đám như Bảo Thy với Make Up , Đa Nghi ; Min với Hơn Là Bạn ; 52Hz trong Em Đã Chờ Anh Bao Lâu và Lamoon với Sớm Muộn Thì đã tạo nên những mảng màu âm nhạc đa dạng từ Pop, R&B đến Dance. Đỉnh điểm là khi hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng, biến Mỹ Đình thành một "dàn đồng ca" khổng lồ, xóa tan mọi khoảng cách giữa sân khấu và khán đài.

Khi người hâm mộ là "ngôi sao" của đêm nhạc

Không chỉ xem, khán giả còn được "sống" trong concert qua hàng loạt hoạt động tương tác công nghệ lần đầu xuất hiện như "Bức tường hồi đáp" hợp tác cùng Meta Threads. Những khoảnh khắc vinh danh cộng đồng như giải thưởng Best Rehearsal Outfit dành cho team "Vườn Sao Sao" hay màn dance battle sôi động của CONGB và Đỗ Nam Sơn đã tạo nên những dấu ấn khó quên. Đêm nhạc khép lại trong cơn mưa sao giấy trắng mang theo chữ ký của các Anh Trai cùng giai điệu Forever Say Hi đầy cảm xúc.

Thông điệp “We never say goodbye - We say hi” vang lên như một lời hứa về những hành trình rực rỡ hơn phía trước, khẳng định sức sống bền bỉ của mô hình giải trí mà DatVietVAC đang dẫn đầu. Dù thiếu vắng đồng nghiệp, dàn Anh Trai vẫn mang đến một đêm nhạc trọn vẹn, xứng đáng là dấu ấn rực rỡ nhất của kinh tế giải trí đêm tại Thủ đô.