Mới đây, thông tin Trúc Nhân xuất hiện trên trang thông tin của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Nội dung bài đăng thông báo về việc nam ca sĩ sẽ biểu diễn tại chương trình “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Tân Yên đổi mới” diễn ra tại Quảng trường Lương Văn Nắm, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 13/2 tới đây. Bài viết kèm theo dòng caption: “Tằng tằng tằng tắng tăng, tằng tăng tắng tằng… Chào đón Xuân vạn sự như ý cùng Trúc Nhân nào. Chương trình mở cửa tự do!”.

Bài đăng thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả (Ảnh cap màn hình)

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý không nằm ở nội dung sự kiện mà ở chính nơi đăng tải thông tin. Việc tên một nghệ sĩ xuất hiện trên trang của đơn vị thuộc lực lượng chức năng khiến không ít người thoáng bất ngờ. Trong nhịp lướt mạng nhanh, nhiều khán giả chỉ kịp nhìn thấy tên Trúc Nhân cùng tên trang đăng tải mà chưa đọc kỹ phần nội dung bên dưới, dẫn đến cảm giác “khựng lại” trong tích tắc.

Từ sự giật mình ban đầu ấy, câu chuyện nhanh chóng lan rộng trên các mạng xã hội. Khi đọc đầy đủ thông tin, phần đông cư dân mạng đều “thở phào” vì đây đơn thuần là thông báo biểu diễn. Chính sự hiểu lầm ngắn ngủi này lại tạo nên hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Chỉ sau ít giờ, bài đăng đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng loạt bình luận hài hước như: “Thiệt tình luôn, cán bộ mà đăng hình ai là phải đọc cho kỹ, không là dễ hiểu lầm lắm nhé”, “ Không đọc hàng chữ cuối tưởng Trúc Nhân bị gì” , hay “ Thôi xong rồi, Trúc Nhân đã được các chú mời về”. Không khí bàn luận vì thế vừa mang màu sắc hồi hộp thoáng qua, vừa đậm chất giải trí.

Giữa lúc cộng đồng mạng đang rôm rả, Trúc Nhân cũng nhanh chóng có động thái phản hồi. Nam ca sĩ chia sẻ lại bài đăng kèm dòng trạng thái: “Em biết là Cán Bộ chỉ ghi lời bài hát của em thôi... Nhưng cũng không tránh khỏi hết hồn ạ…” . Cách xử lý tình huống duyên dáng, đúng với cá tính hài hước vốn có của anh tiếp tục ghi điểm với khán giả. Đáng chú ý, phía trang thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cũng tương tác lại đầy vui vẻ: “Đề nghị Trúc Nhân chuẩn bị một tâm hồn đẹp, trái tim nóng bỏng, có mặt đúng giờ, đúng địa điểm! ”. Màn đối đáp qua lại khi Trúc Nhân trả lời: “Thưa Cán Bộ, em đã may hẳn 1 bộ áo dài mới rồi ạ… ” càng khiến bài đăng tăng độ lan tỏa.

Giữa lúc cộng đồng mạng đang rôm rả, Trúc Nhân cũng nhanh chóng có động thái phản hồi (Ảnh: FBNV)

Thực tế, đây không phải lần đầu Trúc Nhân khiến mạng xã hội xôn xao vì những khoảnh khắc liên quan đến lực lượng chức năng. Trước đó, một bức ảnh nam ca sĩ chụp cùng các cán bộ công an tại hậu trường một sự kiện âm nhạc ở TP.HCM cũng từng lan truyền mạnh mẽ. Trong ảnh, Trúc Nhân khoác tay hai cán bộ với biểu cảm có phần “gượng gạo” nhưng hài hước, tạo nên khoảnh khắc thú vị và nhận về nhiều lượt chia sẻ.

Trước đó, một bức ảnh nam ca sĩ chụp cùng các cán bộ công an tại hậu trường một sự kiện âm nhạc ở TP.HCM cũng từng lan truyền mạnh mẽ (Ảnh: Facebook)

Ở thời điểm hiện tại, Trúc Nhân vẫn là một trong những gương mặt nổi bật của Vpop với phong cách âm nhạc riêng biệt, giàu dấu ấn cá nhân. Sự ra mắt của ca khúc Vạn Sự Như Ý trong dịp đầu năm càng giúp hình ảnh của anh trở nên gắn liền hơn với không khí rộn ràng mùa xuân, từ đó nhận được nhiều lời mời tham gia biểu diễn tại các chương trình lễ, Tết. Với cá tính mạnh mẽ nhưng gần gũi, cùng tư duy âm nhạc hiện đại, Trúc Nhân luôn biết cách tạo điểm nhấn mỗi lần xuất hiện. Không chỉ gây ấn tượng bằng sản phẩm nghệ thuật, anh còn được yêu mến nhờ sự duyên dáng và tinh thần thoải mái khi tương tác với khán giả.