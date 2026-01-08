Xem MV mới của Trúc Nhân mà cứ ngỡ đang dự tiệc tất niên showbiz

Tối 8/1, Trúc Nhân chính thức giới thiệu MV Tết Vạn Sự Như Ý, mở màn năm 2026 bằng một sản phẩm âm nhạc mang quy mô hiếm thấy của V-pop. Không chỉ đánh dấu sự trở lại với nhạc xuân sau nhiều năm, Vạn Sự Như Ý còn nhanh chóng gây chú ý khi quy tụ tới 68 nghệ sĩ Việt đến từ nhiều thế hệ và lĩnh vực, tạo nên một màn hội ngộ được ví như “tiệc tất niên showbiz” ngay những ngày đầu năm.

Vạn Sự Như Ý là MV Tết đầu tiên Trúc Nhân chủ động đầu tư và thực hiện trọn vẹn từ âm nhạc đến ý tưởng hình ảnh. Vì vậy, sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của nam ca sĩ nhưng vẫn giữ trọn không khí rộn ràng, thân quen của những ngày Tết Việt. Ca khúc được Trúc Nhân bắt tay cùng ê-kíp sáng tác – sản xuất gồm DTAP, Billy, Chuột Sấm Sét, Aki và Vừng A Dính. Sự kết hợp giữa chất pop hiện đại, xử lý giai điệu tươi sáng cùng năng lượng trẻ trung, tếu táo đã tạo nên một bản nhạc xuân dễ nghe, dễ nhớ, vừa truyền thống vừa mới mẻ với khán giả trẻ.

Ca khúc mở ra bằng loạt hình ảnh quen thuộc của ngày Tết như pháo hoa, câu đối đỏ, múa lân, những cái bắt tay đầu xuân và khoảnh khắc sum họp gia đình. Phần lời được viết giản dị, xoay quanh những lời chúc quen thuộc nhưng không hề cũ: mong một năm an yên, nhiều nụ cười hơn, và dù đi xa đến đâu thì cuối năm vẫn là lúc “lại về nhà”. Điệp khúc với câu hát “Thôi xin hẹn năm sau, trái tim không còn buồn đau” vang lên như một lời hẹn nhẹ nhàng dành cho năm mới, trong khi cụm từ “Vạn Sự Như Ý” – câu chúc cửa miệng của người Việt – được lặp lại xuyên suốt như điểm nhấn cảm xúc.

Một chi tiết đáng chú ý là phần hook “tằng tằng tắng tăng”, được xử lý như dấu ấn nhận diện, gợi liên tưởng đến tiếng trống, nhịp điệu rộn ràng thường thấy trong các hoạt động ngày Tết. Cách xây dựng này giúp ca khúc nhanh chóng “bắt sóng” người nghe, đồng thời mở ra khả năng lan tỏa tự nhiên trên mạng xã hội. Ở đoạn cuối, phần rap ngắn với loạt cụm từ quen thuộc như “Tấn tài – tấn lộc”, “An khang – thịnh vượng”, “Công thành – danh toại” được xâu chuỗi liên tục, khép lại bài hát bằng tinh thần xuân trọn vẹn, tích cực.

Nếu âm nhạc tạo nên không khí, thì phần hình ảnh của Vạn Sự Như Ý chính là nơi tinh thần “sum họp” được đẩy lên cao nhất. MV lấy bối cảnh một chiếc bánh chưng khổng lồ đặt ở trung tâm như biểu tượng của Tết Việt, nơi 68 nghệ sĩ cùng xuất hiện trong một không gian chung. Trúc Nhân vào vai người được lì xì, di chuyển vòng quanh chiếc bánh chưng để lần lượt gặp gỡ và “nhận lộc đầu năm” từ từng gương mặt quen thuộc. Mỗi phân đoạn được xây dựng như một cuộc hội ngộ nhỏ, gắn với những mối quan hệ quen thuộc trong hành trình làm nghề của nam ca sĩ.

Khán giả có thể bắt gặp những nghệ sĩ gắn bó với Trúc Nhân qua các chương trình truyền hình, những đồng nghiệp từng đồng hành trong các dự án nghệ thuật, những người bạn thân thiết ngoài đời, cũng như các gương mặt thuộc nhiều thế hệ khác nhau của V-pop. Sự xuất hiện dày đặc của dàn nghệ sĩ khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú, thậm chí “đếm không hết” thần tượng khi xem MV.

Sau khi ra mắt, Vạn Sự Như Ý còn được gọi vui là màn hội tụ của “nền văn minh gameshow”, bởi phần lớn nghệ sĩ góp mặt đều từng xuất hiện ở các chương trình truyền hình thực tế quen thuộc. Không khí MV vì thế mang lại cảm giác gần gũi, như một buổi họp mặt đầu năm nơi ai cũng có thể hòa vào niềm vui chung, không phân biệt thế hệ hay lĩnh vực hoạt động.

Một nét quen thuộc trong các sản phẩm của Trúc Nhân là đoạn kết mang màu sắc tiểu phẩm. Với Vạn Sự Như Ý, chi tiết bố mẹ anh xuất hiện cùng câu nói “Đưa lì xì đây ba mẹ giữ cho” tạo nên tiếng cười nhẹ nhàng, đồng thời khép lại MV bằng hình ảnh gia đình – đúng tinh thần sum vầy ngày Tết.

Chia sẻ về dự án, Trúc Nhân cho biết anh dành gần một tháng cho khâu hậu kỳ để mỗi nghệ sĩ xuất hiện đều có khoảnh khắc đáng nhớ. “Nhân thấy mình ‘được yêu’. Những người cô, người thầy, người anh, người chị, người bạn, người em mà Nhân ngỏ lời đều đến và ở lại cùng Nhân”, nam ca sĩ bày tỏ.

Với Vạn Sự Như Ý, Trúc Nhân không chỉ mang đến một ca khúc Tết mới cho khán giả, mà còn gửi gắm tinh thần kết nối, sẻ chia và niềm vui sum họp đầu năm. Sản phẩm vì thế vừa mang dấu ấn cá nhân rõ nét, vừa chạm đến cảm xúc chung của nhiều thế hệ mỗi dịp Tết đến, xuân về.



