Trúc Nhân làm gì mà Tóc Tiên phải phản ứng thế này?

Tối ngày 5/1, ca sĩ Trúc Nhân gây bất ngờ khi tung Teaser MV Vạn Sự Như Ý, sẽ chính thức được ra mắt khán giả vào ngày 8/1/2026. Đoạn teaser vừa được giới thiệu nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi cách dẫn dắt duyên dáng đặc trưng của Trúc Nhân, mà còn bởi tín hiệu cho thấy đây là một sản phẩm nhạc xuân mang tính cá nhân rõ nét, do chính nam ca sĩ đầu tư thực hiện.

Chỉ với một đoạn teaser ngắn cho MV Vạn Sự Như Ý, Trúc Nhân không chỉ khiến khán giả đứng ngồi không yên mà còn bất ngờ “khuấy đảo” luôn khu vực bình luận khi loạt nghệ sĩ nổi tiếng đồng loạt để lại phản ứng đầy ẩn ý. Đáng chú ý nhất là thái độ của Tóc Tiên – người vốn hiếm khi bình luận vu vơ nhưng lần này lại chỉ thốt lên đúng một từ: “Quao”.

Cụ thể, ngay sau khi Trúc Nhân đăng tải teaser kèm dòng tái bút úp mở: “Giữ tim mình chắc vào, Idol của các bạn sẽ hiện nguyên hình khi gặp tôi”, phần bình luận lập tức trở thành tâm điểm. Võ Tấn Phát với câu nói nửa đùa nửa thật: “MV cỡ 1200 khách mời”. Một bình luận tưởng chừng vui miệng nhưng lại đủ sức khiến dân mạng đặt dấu hỏi lớn về quy mô và số lượng nghệ sĩ xuất hiện trong sản phẩm Tết lần này.

Sau đó, Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng cũng nhập cuộc với phản ứng ngắn gọn: “Quao”. Không biểu tượng cảm xúc, không giải thích thêm, nhưng chính sự tối giản này lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trước đó, teaser Vạn Sự Như Ý đã gây chú ý nhờ cách dẫn dắt rất “Trúc Nhân”: Mở đầu bằng giọng nói thân tình như đang trò chuyện với khán giả, hình ảnh tối giản nhưng giàu tính ẩn dụ, và kết lại bằng vài giây giai điệu nhanh, rộn ràng, được chính nam ca sĩ mô tả vui là “tằng tằng tăng tắng tăng”. Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, đoạn nhạc này đã gợi rõ không khí lễ hội, sum vầy của mùa Tết.

Việc loạt nghệ sĩ thân thiết đồng loạt “thả hint” dưới bài đăng của Trúc Nhân càng khiến công chúng tin rằng MV lần này sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ, thậm chí là sự góp mặt của dàn gương mặt quen thuộc trong showbiz. Đây cũng là chiêu “nhá hàng” không quá xa lạ với Trúc Nhân – người luôn biết cách tạo tò mò bằng những chi tiết nhỏ nhưng đủ sức lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Sau khoảng ba năm vắng bóng ở đường đua nhạc xuân, sự trở lại của Trúc Nhân với Vạn Sự Như Ý vì thế nhận được nhiều kỳ vọng. Và trước khi MV chính thức ra mắt vào ngày 8/1/2026, có lẽ phản ứng ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của Tóc Tiên cùng loạt nghệ sĩ đã vô tình trở thành “cú hích” truyền thông hiệu quả, khiến khán giả càng thêm háo hức chờ xem: Rốt cuộc Trúc Nhân đã chuẩn bị điều gì mà khiến hội bạn thân phải đồng loạt… “quao” như vậy.