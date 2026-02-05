Mối đe doạ lớn nhất của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Ngày 4/2, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến mở showcase giới thiệu dự án điện ảnh Tài, đồng thời tung ra teaser trailer và poster tiếp theo. Là tác phẩm không chỉ đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của hoạ mị tóc nâu sau 7 năm, mà còn là lần đầu tiên bộ đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phiến đảm nhận vai trò mới: nhà sản xuất và đạo diễn. Chính vì vậy, Tài đã nhận được sự kỳ vọng lớn ngay từ khi những thông tin đầu tiên được công bố.

Teaser Tài mở đầu bằng những lát cắt của cuộc sống sinh hoạt đời thường: Tài, một người lao động bình dân, lặng lẽ ăn ổ bánh mì bên chiếc xe máy cũ thì bất ngờ nhận cuộc gọi đe dọa, buộc anh phải trả một khoản tiền lớn chỉ trong ba ngày. Từ đó, teaser nhanh chóng đẩy nhịp bằng hình ảnh túi tiền hàng tỷ đồng đầy bí ẩn, sự nghi ngờ và lo lắng của người mẹ, cùng những màn truy đuổi căng thẳng khi Tài bị cả giang hồ lẫn lực lượng chức năng bủa vây. Sự đối lập giữa bữa ăn đạm bạc và số tiền khổng lồ đặt nhân vật vào thế tiến thoái lưỡng nan, báo hiệu con đường nguy hiểm mà anh đang bước vào.

Cao trào được đẩy lên khi Mã Lạng, tay giang hồ tàn nhẫn đứng sau mọi đe dọa, trực tiếp uy hiếp gia đình Tài, biến lựa chọn của anh thành cái giá khốc liệt đối với những người thân. Xen giữa bạo lực và chạy trốn là những khoảnh khắc lắng lại, khi teaser hé lộ động cơ thật sự của Tài: tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ mong muốn báo hiếu và nỗi sợ mất mẹ. Phần cuối teaser mở ra thêm ẩn số với câu hỏi “Nếu anh đang đi sai đường thì sao?” và sự xuất hiện chớp nhoáng của một cô gái bí ẩn, để lại dư âm day dứt về ranh giới giữa đúng - sai, tình thân - tội lỗi trong hành trình của nhân vật chính.

Qua đoạn clip, người xem đã có thể mường tượng cuộc rượt đuổi gay cấn giữa nam chính Mai Tài Phến cùng thế lực xấu xa, cũng như bóng hình nữ nhân bí ẩn - Mỹ Tâm. Đáng chú ý, trước đó, ekip úp mở về việc ra mắt phim vào thời điểm mùa Xuân. Ai cũng chắc mẩm Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sẽ gia nhập đường đua phim Tết, trực tiếp cạnh tranh với nhiều gương mặt sừng sỏ như Trấn Thành hay Trường Giang. Song, tại buổi showcase, Tài đã được ấn định sẽ công chiếu vào 6/3.

Chia sẻ về lý do tránh đụng độ với loạt phim Tết, Mỹ Tâm khéo léo cho biết thị trường phòng vé sẽ quá tải nếu như Tài cùng mở bán vé vào thời điểm đó, trong khi đã có nhiều dự án được mong đợi. Vì thế, sẽ tốt nhất khi Tài dời lịch sau đó hơn gần 1 tháng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Tài chưa thực sự "vườn không nhà trống" bởi Quỷ Nhập Tràng cũng sẽ đổ bộ các rạp chiếu quốc nội vào ngày 6/3.

Phần 1 Quỷ Nhập Tràng lập kỷ lục trở thành tác phẩm kinh dị ăn khách nhất lịch sử làng phim Việt với 149 tỷ đồng tổng doanh thu. Sang đến phần phim thứ 2, không khó để nhìn ra tham vọng của ekip xây dựng Quỷ Nhập Tràng thành thương hiệu kinh dị, thậm chí vũ trụ phim. Quỷ Nhập Tràng 2 đào sâu vào quá khứ, trước khi Khả Như hoá thành người vợ ma. Không chỉ dừng lại ở những yếu tố máu me hay dù hoạ, phần 2 còn khai thác thêm về nghiệp báo, gia đình và cái giá phải trả khi con người chạm vào thế giới cấm kỵ.

Quy tụ nhiều diễn viên thực lực và quen mặt với khán giả đại chúng như Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, Doãn Quốc Đam, Ngọc Hương... Có thể nói, Quỷ Nhập Tràng 2 đang trên đà trở thành một bom tấn mở màn cho "cõi kinh dị" của màn ảnh Việt. Đối với Tài, Mỹ Tâm vốn đã là sao hạng S của Vpop nói riêng và Vbiz nói chung nhưng cô chưa để lại nhiều dấu ấn trên hành trình diễn xuất. Mai Tài Phến cũng được coi là gương mặt khá mới đối với số đông công chúng. Đặt lên bàn cân, Quỷ Nhập Tràng 2 hiện có lợi thế hơn nhờ dàn cast chất lượng và nền tảng từ phần 1. Không ngoa khi nói, đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chính là ekip Quỷ Nhập Tràng 2.

Tuy nhiên, bài toán thành bại của một bộ phim điện ảnh Việt chưa bao giờ chỉ được quyết định bởi thành tích của phần phim trước đó hay danh sách diễn viên trên poster. Thực tế phòng vé cho thấy, yếu tố truyền thông, mức độ viral trên mạng xã hội, cũng như cách câu chuyện chạm được vào cảm xúc khán giả mới là đòn bẩy quan trọng giúp một tác phẩm bứt tốc.

Cuộc đối đầu ngày 6/3 giữa Tài và Quỷ Nhập Tràng 2 có thể sẽ không đơn thuần là màn so găng giữa một phim tâm lý - hành động và một bom tấn kinh dị. Đó còn là phép thử cho cách kể chuyện, chiến lược tiếp cận công chúng và khả năng tạo hiệu ứng xã hội của mỗi dự án. Và đến cuối, cán cân phòng vé hoàn toàn có thể nghiêng về phía bộ phim biết cách chạm đúng “điểm neo" cảm xúc của khán giả đại chúng.

Bạch Khởi