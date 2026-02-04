Mai Tài Phến thổ lộ với Mỹ Tâm

Vừa qua, sự kiện showcase bộ phim Tài - dự án hợp tác giữa NSX Mỹ Tâm và đạo diễn Mai Tài Phến - được diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những chia sẻ về bộ phim thì những khoảnh khắc chung giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến còn trở thành đề tài bàn luận khắp các diễn đàn.

Gây chú ý, khi nhắc đến sự đồng hành của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến có những bộc bạch đầy tình cảm khiến những người hâm mộ "đẩy thuyền" cho cặp đôi không khỏi phấn khích. Cụ thể, Mai Tài Phến nói: "Trong quá trình quay, Phến nhờ chị Tâm đến set quay để hỗ trợ và xem màn hình. Có những cảnh tôi không thể chạy ra chạy vào vì khoảnh cách rất xa, sẽ mất rất nhiều thời gian. Và khi chị Tâm nhận lời làm NSX thì chị Tâm nói bằng giá nào cũng phải đến set quay để hỗ trợ và đồng hành với Phến để Phến có cảm giác an tâm. Tôi rất vui và cảm thấy không phải lo lắng nhiều nữa vì đã có chị Tâm ở bên cạnh. Trong lúc quay có những sự cố vì có cảnh không nằm trong tưởng tượng của Phến, nhưng khi quay qua thấy chị Tâm và xem chị Tâm xử lý sự cố trong vòng một nốt nhạc thì tôi thấy rất nhẹ nhõm".

Mai Tài Phến chia sẻ về Mỹ Tâm (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Những bộc bạch của Mai Tài Phến khiến nhiều người tỏ ra thích thú và liên tục chia sẻ lại trên các diễn đàn. Với nhiều khán giả, cách Mai Tài Phến nói về sự đồng hành của Mỹ Tâm nghe qua đã đủ thấy sự tin tưởng, trân trọng và cảm giác an tâm đặc biệt, thậm chí còn được ví như một lời thổ lộ ngọt ngào giữa chốn đông người.

Đáng chú ý, phản ứng của Mỹ Tâm khi lắng nghe những lời chia sẻ chân thành từ đàn em cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm. Từ biểu cảm ngạc nhiên, nụ cười ngại ngùng cho đến cách cô lắng nghe một cách nhẹ nhàng, tất cả đều khiến netizen không khỏi bàn tán.

Không những vậy, tại sự kiện vừa qua, những khoảnh khắc cả hai kè kè bên nhau và liên tục có cử chỉ thân mật khiến hội fan phấn khích thêm. Ccư dân mạng còn rần rần cho rằng đây giống như dịp để cặp đôi công khai mối quan hệ trước công chúng. Màn sánh đôi của cả hai khiến netizen liên tưởng giống như cặp cô dâu chú rể xuất hiện bên nhau trong ngày trọng đại.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính như sam tại sự kiện (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Kể từ khi dự án chung của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được công bố, hội "đẩy thuyền" cho cặp đôi gần như hoạt động hết công suất. Cách đây không lâu, khi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến công bố hình ảnh cúng khai máy cho bộ phim, cư dân mạng giữ nguyên 2 nhân vật chính nhưng khung cảnh xung quanh lại biến thành như đám cưới hàng thật giá thật. Từ chỉnh màu - sắp khung - phối cảnh y thật, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không khác gì cô dâu chú rể khiến nhiều người phải nhìn lại lần hai.

Khoảnh khắc cả hai trong trang phục áo cưới như đang làm lễ gia tiên gây sốt mạng xã hội. Dù biết rõ là sản phẩm photoshop, dân mạng vẫn rần rần chia sẻ vì quá hợp vibe và trông đẹp đôi đến lạ. Không những vậy, cư dân mạng còn chế cả ảnh poster của phim thành thiệp cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Trước sự hào hứng của khán giả, cả Mỹ Tâm lẫn Mai Tài Phến chỉ chọn cách phản hồi nhẹ nhàng, hài hước, đủ để giữ không khí vui vẻ.