Minh tinh gạo cội nhận chẩn đoán sốc: "Có thể tử vong ngay ngày mai"

Trong chương trình Healthy Home 2 của TV Chosun, nữ diễn viên 76 tuổi Heo Jin đã hé lộ vấn đề sức khỏe từng suýt cướp đi sinh mạng của bà trong quá khứ. Nữ diễn viên đã hoạt động 55 năm cho biết: "Bây giờ tôi không có bất kỳ bệnh tật nào. Tôi khỏe mạnh. Nhưng cơ thể tôi trước đây thực sự rất yếu".

Căn bệnh hành hạ sức khỏe Heo Jin là tiểu đường. Nữ diễn viên gạo cội của màn ảnh Hàn Quốc nhớ lại: "Ban đầu tôi nặng khoảng 43 kg, nhưng khi bước sang tuổi 50, tôi đột nhiên tăng 10 kg. Sau đó, tôi rất khát nước, không còn chút sức lực nào và cảm thấy như sắp ngã quỵ. Khi đến bệnh viện, họ bảo tôi phải nhập viện ngay lập tức".

“Bác sĩ cho tôi xem kết quả của một bệnh nhân khác và nói ‘Người này giống hệt chị, nhưng người này đã qua đời ngay ngày hôm sau’. Tôi thực sự rất sợ khi nghe điều đó. Tôi sống sót là nhờ bác sĩ và dược sĩ” - Heo Jin chia sẻ biến cố sức khỏe nguy hại đến tính mạng, khiến khán giả không khỏi rùng mình.

Heo Jin chia sẻ biến cố sức khỏe, có nguy cơ tử vong vì bệnh tiểu đường. Ảnh: Osen

Kết quả xét nghiệm nghiêm trọng hơn dự kiến. Heo Jin nói: “Tôi không nghĩ mình bị tiểu đường, nhưng lượng đường trong máu của tôi cao. Tôi bị căng thẳng vì quay phim đến nỗi không thể ăn uống đúng cách và thậm chí bỏ cả việc ăn uống đúng giờ. Cuối cùng tôi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và mỡ máu”.

Bà cũng cho biết mình có vấn đề về tuyến giáp: "Trong một lần khám sức khỏe khi tôi ngoài 60 tuổi, họ phát hiện ra bốn khối u tuyến giáp, và tôi cũng bị viêm tuyến giáp mãn tính. Tôi dễ bị ốm, và nếu bị cảm lạnh, nó sẽ kéo dài hơn 10 ngày”. May mắn là giờ Heo Jin đã người đã hồi phục sức khỏe nhờ thuốc men và sự chăm sóc y tế đều đặn. Bà nói thêm: “Tôi thực sự biết ơn và hiện giờ sức khỏe của tôi rất tốt”.

May mắn là giờ nữ diễn viên gạo cội đã khỏe mạnh trở lại. Ảnh: Osen

Heo Jin sinh năm 1949, ra mắt năm 1971 với tư cách là tài năng của đài MBC thông qua một cuộc tuyển chọn mở. Bà nhanh chóng nổi tiếng ngay sau khi ra mắt, giành được nhiều giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất và Diễn xuất xuất sắc nhất, và tận hưởng thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Dù tuổi đã cao nhưng Heo Jin vẫn tiếp tục hoạt động tích cực, xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như Đệ nhất phu nhân và phim điện ảnh Về con gái tôi.

Heo Jin là nữ diễn viên gạo cội của màn ảnh Hàn Quốc, đã có đến 56 năm tuổi nghề. Ảnh: HanCinema

Nguồn: Osen