Xoài Non trước khi ly hôn từng khóc trên show, nguyên nhân là gì?

Tối 16/6, Xoài Non chính thức thông báo chuyện đã kết thúc cuộc hôn nhân với Xemesis. Cùng thời điểm này, những chia sẻ của Xoài Non - Xemesis ở chương trình Gõ cửa thăm nhà cũng được chia sẻ lại.

Chương trình Gõ cửa thăm nhà có sự góp mặt của Xoài Non - Xemesis được phát sóng vào năm 2021, do Ngọc Lan - Quốc Thuận làm MC.

Xoài Non và Xemesis ở chương trình "Gõ cửa thăm nhà"

Lúc này, Ngọc Lan - Quốc Thuận được Xoài Non - Xemesis mời vào thăm nhà và hé lộ nhiều câu chuyện gây xúc động. Tại đây, Xoài Non chia sẻ cô đã lấy được tình cảm từ gia đình chồng ngay từ những ngày đầu. Xoài Non nói:

“Em là người phụ nữ đầu tiên anh Hiếu dẫn về mà cả dòng họ đều đồng ý. Khi về nhà chồng, em hợp với tất cả mọi người trong nhà luôn. Bố chồng là người nghiêm nghị tới mức không ai dám nói chuyện. Từ lúc em về nhà chồng cũng hay chọc bố vui, kéo bố trở nên gần gũi hơn với các thành viên khác”.

Trong thời gian làm dâu, Xoài Non từng được gia đình chồng treo thưởng hậu hĩnh nếu như cô sớm sinh con đầu lòng.

Xoài Non kể: “Bố chồng bảo nếu em sinh con trai sẽ cho khách sạn, con gái thì cho căn nhà, sinh đôi thì cho cả hai. Vợ chồng em dự định nếu trong năm nay không để tự nhiên được sẽ đi ghép trứng cả nam lẫn nữ. Em chỉ sinh một lần thôi chứ hai lần chắc em trầm cảm”.

Xemesis và Quốc Thuận

Khi làm vợ Xemesis, Xoài Non nhiều lần đối mặt với thông tin do bỏ học từ năm cấp 3 nên “không cùng đẳng cấp” với chồng. Với câu chuyện này, Xoài Non xúc động chia sẻ trong chương trình rằng:

“Em đã trải qua thời điểm không nghĩ tới cảm xúc của bố mẹ, quậy tới mức bị nhốt trong phòng. Có một lần em cãi cô vì cô nói bố mẹ em chỉ biết kiếm tiền chứ không biết dạy em. Em đá bàn, bỏ ra khỏi lớp thì cô gọi điện cho bố mẹ em. Về nhà, bố nói không muốn em thất học nên sau chuyện đó, em đi học tiếp. Nhưng tới năm cấp ba, em không học được nữa, bố em lên rút học bạ cho em mà khóc ngay trên trường vì đau lòng. Nước mắt của đàn ông rất là khó rơi, em lại làm bố phải khóc vì em”.

Xoài Non đã bật khóc nức nở khi nhớ về chuyện học hành trong quá khứ

Xemesis và Xoài Non lúc còn vui vẻ, hạnh phúc

Bên cạnh đó, Xoài Non cũng chia sẻ: "Chính vì thấy bố mẹ đau khổ vì em quá nhiều nên em mới cố gắng bước tiếp, kiếm thật nhiều tiền để bản thân thành công hơn nữa. Em nhận ra một điều dù có bao nhiêu bạn bè nhưng khi vấp ngã cũng chỉ còn bố mẹ thôi. May mắn, em đã nhận ra điều này sớm chứ không phải đợi tới lúc 30 tuổi thì bố mẹ đã già, em hối hận cũng không kịp”.