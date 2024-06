Thông tin Xoài Non và Xemesis ly hôn đang được cư dân mạng quan tâm nhất lúc này. Không chỉ có những diễn biến mới nhất, hội hóng hớt còn đào lại chia sẻ của cặp đôi trong quá khứ.



Mới nhất, status từ hơn 1 năm trước của Xemesis đã được dân tình đào lại. Theo đó trong dịp 14/2/2023, Xoài Non và Xemesis đã chụp một bộ ảnh cực kỳ tình cảm kỷ niệm 5 năm hẹn hò. Riêng nam streamer còn ghi caption "cà khịa" netizen: "Hôm nay đã tới anniversary thứ 5 rồi… Mấy đứa 5 năm trước kêu xem được bao lâu đâu? Lêu lêu".

Status của Xemesis hơn 1 năm trước

Nguyên nhân màn "cà khịa" của Xemesis đến từ việc cặp đôi từng nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng khi công khai mối quan hệ. Thời điểm đó nhiều người cho rằng Xemesis yêu Xoài Non chỉ vì cô nàng xinh đẹp còn Xoài Non hẹn hò với Xemesis vì muốn lấy chồng giàu.

Được biết, Xemesis và Xoài Non quen nhau khi tham gia chung một sự kiện ở làng game vào năm 2018. Ban đầu Xoài Non chỉ coi Xemesis là đàn anh trong lĩnh vực livestream và hơi e dè vì nam streamer nổi tiếng bad boy. Về sau Xemesis chứng minh sự chân thành với Xoài Non và chinh phục được người đẹp.

Đến tháng 9/2019, Xoài Non khoe nhẫn cầu hôn khiến dân tình bất ngờ vì khi đó cô nàng mới 17 tuổi. Khoảng 2 tháng sau, cặp đôi tổ chức đám hỏi với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.

Đám cưới Xoài Non và Xemesis vào năm 2020

Tháng 11/2020, khi Xoài Non vừa tròn 18 tuổi thì Xemesis đã tổ chức rước nàng về dinh bằng một đám cưới khủng. Khi đó cư dân mạng không khỏi trầm trồ xin vía vì cả 2 quá đẹp đôi và chuyện tình vượt qua nhiều trở ngại. Cũng chính vì vậy mà ở thời điểm hiện tại, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi cặp đôi quyết định đường ai nấy bước.