Xoài Non tiếp tục lộ loạt dấu hiệu mang thai khi lọt cam thường, luôn nắm tay chồng thiếu gia tình tứ

Mới đây, Xoài Non sánh đôi cùng ông xã Xemesis tham dự một sự kiện khiến netizen chú ý. Ngoài những lần đi đám cưới, tụ hội bạn bè, cộng đồng mạng hiếm khi thấy vợ chồng Xoài Non cùng nhau đi sự kiện giải trí. Do vậy, cặp đôi nhanh chóng lọt ống kính máy quay và được rất nhiều người hâm mộ quan tâm.



Trong khi nam streamer diện đồ khá đơn giản thì Xoài Non vẫn luôn xuất hiện với diện mạo cầu kỳ, xinh đẹp. Cả hai tình tứ dắt tay nhau lên chụp ảnh trên thảm đỏ, nhận nhiều lời khen bởi vẻ ngoài đẹp đôi, càng nhìn càng cuốn hút. Đặc biệt, Xoài Non khiến dân tình phải xuýt xoa vì nhan sắc qua camera thường lúc nào cũng “đỉnh của chóp”.

Xoài Non sánh đôi cùng ông xã, sắc vóc qua "cam" thường gây chú ý

Tuy nhiên đáng chú ý, so với những lần lọt ống kính “team qua đường” trước đây, vóc dáng của Xoài Non có phần thay đổi rõ rệt. Gương mặt của Xoài Non nhìn tròn trịa hơn, dáng người cũng trở nên đậm đà, có da có thịt hơn so với trước. Bởi nếu ai từng theo dõi Xoài Non đều biết, cô nàng sở hữu thân hình vô cùng mảnh mai cùng vòng eo “con kiến” nhỏ xíu.

Thế nhưng lần này, dân tình dành nhiều sự chú ý cho vòng 2 lùm lùm của Xoài Non. Điều này khiến nhiều người đồn đoán cặp đôi đã có tin vui bởi nhìn diện mạo, thần thái của bà xã Xemesis có nhiều khác biệt.

Xoài Non xuất hiện với vòng 2 lùm lùm khiến netizen nghi vấn cặp đôi đã có tin vui

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho Xoài Non và Xemesis bởi khi cùng nhau tới nơi đông người, cả hai vẫn nhiều cử chỉ ngọt ngào cho đối phương. Mặc dù nam "streamer giàu nhất Việt Nam" thường xuyên troll vợ trong mỗi video hay đăng ảnh dìm trên MXH, song anh luôn nắm tay bà xã, tháp tùng cẩn thận khi đi sự kiện. Điều này khiến dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu thích tới cặp đôi.

Vóc dáng cũng tăng cân rõ rệt so với trước

Trước đó trên trang cá nhân của mình khi được fan hỏi rằng cô nàng có tăng cân không, Xoài Non thừa nhận: “Xoài đang dự định muốn có bầu vào năm sau nên muốn tăng cân tí để cơ thể có chất với khỏe mạnh để không bị mệt. Chứ Xoài đợt ốm quá mọi người bảo như thế không đủ chất, có bầu sẽ mệt lắm”.

Được biết, cặp đôi cũng nhiều lần chia sẻ về dự định sinh em bé nhưng vì sức khoẻ không ổn định nên vẫn chưa thể thực hiện kế hoạch. Bên cạnh đó, Xoài Non cũng cho biết hai vợ chồng sẽ đón con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF) vì người đẹp không đủ sức khoẻ để mang thai tự nhiên.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Từng nghe Xoài chia sẻ chuyện sinh em bé, nếu có tin vui thì rất mừng cho Xoài luôn”.

- “Chắc là có bầu rồi nhìn tăng cân thấy rõ, vui cho hai vợ chồng”.

- “Tính ra nhìn Xoài Non tăng cân vẫn xinh mà hút mắt sao ấy”.

- “Vòng 2 lùm lùm thật, hi vọng là có tin vui. Thích Xoài Non lắm”.

- “Vẫn xinh và sang thật sự. Tăng cân mà vẫn đẹp không cần dùng app”.