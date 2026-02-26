Mới đây, mạng xã hội lại rộ lên bàn tán xoay quanh Xoài Non khi netizen phát hiện cô có động thái khá tâm trạng trên TikTok cá nhân. Cụ thể, ở mục đăng lại trên tài khoản TikTok, người đẹp sinh năm 2002 chia sẻ một số video mang màu sắc trầm buồn, với những nội dung như: "Cuộc đời ngắn ngủi lắm, nếu không nói được lời yêu thương cũng cố gắng đừng nói những lời làm đau nhau" hay "Em không mạnh mẽ thì ai bảo vệ em?",...

Những nội dung này nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý, bởi trước đó Xoài Non thường xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, năng động. Việc cô đăng lại loạt video tâm trạng khiến không ít người tò mò về cảm xúc hiện tại của người yêu Gil Lê.

Xoài Non liên tục đăng lại các video đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Động thái lạ của người đẹp 2k2 khiến cư dân mạng xôn xao, đồng thời réo tên Gil Lê. Ảnh: FBNV

Từ động thái của Xoài Non, một bộ phận netizen cũng bắt đầu để ý đến mối quan hệ giữa Xoài Non và Gil Lê. Theo dõi trên mạng xã hội, cả hai vẫn giữ trạng thái theo dõi nhau, chưa có dấu hiệu ẩn hình ảnh liên quan.

Đáng chú ý, lần lộ diện gần nhất của Xoài Non và Gil Lê là dịp Tết khi cả hai cùng đi chơi với hội bạn thân. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc chung nhóm cho thấy mối quan hệ vẫn khá thoải mái và tự nhiên.

Ở thời điểm hiện tại, Xoài Non không có bất kỳ chia sẻ cụ thể nào về lý do đằng sau những video trên. Nhiều ý kiến cho rằng việc Xoài Non đăng lại các video tâm trạng chưa thể liên hệ trực tiếp đến chuyện tình cảm. Không loại trừ khả năng đây chỉ là cảm xúc nhất thời, hoặc đơn giản là sự đồng cảm với nội dung trên mạng xã hội.

Trong mùa Tết vừa qua, cả hai liên tục tụ hội cùng bạn bè. Vào mùng 8 vừa qua, Gil Lê và Xoài Non còn vui vẻ đi chơi cùng nóm bạn. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, cả hai vẫn giữ follow và ảnh chung. Trong các lần xuất hiện ở sự kiện vẫn cực tình tứ. Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cả hai cùng xuất hiện tại nhà riêng. Trong clip, Gil Lê mặc áo dài đỏ họa tiết, phối cùng quần tối màu và boots cao cổ. Xoài Non cũng chọn trang phục màu sắc đồng điệu. Cả hai đứng cạnh nhau trước bàn thờ, chắp tay thành kính. Sau đó, cả hai ngồi sát bên, trò chuyện tự nhiên trong không gian gia đình.

Đây không phải lần đầu Gil Lê và Xoài Non về nhà nhau. Trước đó, cặp đôi từng nhiều lần xuất hiện trong các dịp đặc biệt của gia đình hai bên. Tuy nhiên, việc cùng nhau thắp hương gia tiên dịp Tết, thời điểm mang ý nghĩa sum vầy và ra mắt chính thức khiến dân mạng chú ý hơn.

Hình ảnh cả hai xuất hiện trong không gian gia đình, tham gia nghi thức truyền thống như một thành viên thực thụ, được xem là bước tiến rõ ràng hơn so với những lần tụ họp thông thường.

Trước đó, Gil Lê dắt Xoài Non về nhà thắp hương gia tiên và chúc Tết gia đình