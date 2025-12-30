Xoài Non về quê ra mắt họ hàng người yêu, mối quan hệ với mẹ Gil Lê lộ rõ qua 1 chi tiết

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Gil Lê đưa Xoài Non về quê nhân dịp giỗ bà ngoại, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo netizen. Đáng nói, chuyến đi này không chỉ có cặp đôi mà còn có sự hiện diện của bố mẹ Gil Lê cùng nhiều họ hàng trong gia đình, tạo nên không khí sum họp ấm cúng, trang trọng.

Việc Xoài Non xuất hiện trong một dịp mang tính gia đình, có đông đủ người thân của Gil Lê được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của cặp đôi đang bước sang giai đoạn nghiêm túc. Trước đó, hot girl sinh năm 2k2 cũng từng đưa Gil Lê về quê ra mắt gia đình mình, khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ trước sự gắn bó và tôn trọng lẫn nhau của cả hai.

Gil Lê và Xoài Non đều đã dắt đối phương về quê của nhau trong những dịp đặc biệt. Clip: @trucgiatrang

Không chỉ dừng lại ở việc ra mắt họ hàng, cư dân mạng còn đặc biệt chú ý đến một chi tiết nhỏ nhưng đủ nói lên mối quan hệ giữa Xoài Non và mẹ của Gil Lê. Trong đoạn clip được chia sẻ, Xoài Non tỏ ra vô cùng thoải mái, thân thiết khi ở cạnh mẹ của người yêu. Cả hai có những cử chỉ gần gũi, thậm chí Xoài Non còn thoải mái tựa đầu vào vai mẹ Gil Lê, nũng nịu như người trong nhà, không hề có cảm giác xa cách hay ngại ngùng.

Chính những hành động tự nhiên ấy khiến nhiều người tin rằng Xoài Non nhận được sự yêu mến từ gia đình Gil Lê, đặc biệt là từ mẹ của người yêu. Trước đó, trong dịp sinh nhật của Xoài Non, ba mẹ của Gil Lê cũng xuất hiện để chúc mừng tuổi mới của cô nàng, càng khiến netizen thêm cơ sở tin rằng mối quan hệ này đang được cả hai gia đình ủng hộ.

Hành động nhỏ nhưng đủ nói lên mối quan hệ gần gũi giữa Xoài Non và mẹ của Gil Lê. Ảnh: @trucgiatrang

2 bên gia đình có mặt trong tiệc sinh nhật vừa qua của Xoài Non, qua đó nói lên mối quan hệ của cặp đôi được bậc phụ huynh ủng hộ. Ảnh: FBNV

Gil Lê và Xoài Non ngày càng thoải mái xuất hiện bên nhau kể từ khi bị bắt gặp khóa môi trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Nếu trước đây cả hai khá kín tiếng, thì hiện tại họ không ngại thể hiện tình cảm, đồng hành trong nhiều sự kiện.

Tại buổi ra mắt Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, Xoài Non gây chú ý khi có mặt để ủng hộ Gil Lê. Đáng nói hơn, Gil Lê không ngần ngại giới thiệu Xoài Non với đồng nghiệp là "người yêu". Trước đó, trong quá trình ghi hình chương trình, Xoài Non cũng xuất hiện nhiều lần để tiếp sức cho Gil Lê, thậm chí còn mang cả food truck đến phim trường. Cả hai còn từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở hậu trường.

Kể từ khi công khai, Gil Lê thể hiện sự nghiêm túc với hot girl sinh năm 2002 bằng cách thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động riêng tư của gia đình Xoài Non như sinh nhật người thân, các dịp giỗ chạp ở quê nhà, giới thiệu cô với bạn bè, đồng nghiệp. Đáp lại, Xoài Non cho biết cô mong muốn sớm được cầu hôn và tiến tới hôn nhân với người yêu.