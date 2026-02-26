Trang QQ đưa tin bộ phim Thời Gian Tốt Đẹp do Mai Đình, Điền Vũ, Trương Nguyệt, Trần Hạo Vũ đóng chính hiện đứng Top 1 rating toàn Trung Quốc. Tác phẩm kể về cuộc sống của một gia đình với 5 đứa con, đây vốn là cuộc hôn nhân kết hợp lại do đó giữa họ xảy ra những xung đột khó tránh khỏi.

Nữ diễn viên Trương Nguyệt thủ vai Vương Nguyên Viện, là một trong số các cô con gái của gia đình, có tính cách năng động sắc sảo và rất bảo vệ em trai. Trong những tập đầu, nữ diễn viên 32 tuổi thể hiện vai diễn Vương Nguyên Viện khi còn ở tuổi thiếu niên mới 14 tuổi, tuy nhiên, khán giả phản đối vì cảm thấy ngoại hình của cô không phù hợp.

Trương Nguyệt 32 tuổi đóng học sinh 14 tuổi khiến khán giả khó chịu

Theo QQ , phim có những phân cảnh Vương Nguyên Viện học tập trên trường, vào vai học sinh, cô thường tỏ vẻ nũng nịu, bĩu môi để diễn nét ngây thơ của nhân vật, song khiến người xem "nổi da gà". Để "trẻ hóa" nhân vật, đoàn phim còn buộc tóc hai bên cho nữ diễn viên, khiến màn "cưa sừng làm nghé" càng khó coi hơn. "Đường nét trên gương mặt của cô đã đã có tuổi, đôi mắt thiếu sự trong sáng, cô ấy thậm chí còn có thể đóng vai mẹ của học sinh", QQ bình luận.

"Thứ không thể làm giả đó là chính là sự ngây thơ của thiếu nữ, sự nhiệt huyết của thiếu niên. Các đoàn phim nên tìm diễn viên trẻ đúng độ tuổi để đóng giai đoạn này hơn là tận dụng nghệ sĩ trung niên", khán giả bình luận trên Douban.

Đoàn phim tận dụng diễn viên đóng vai trưởng thành cho những cảnh thời niên thiếu nhưng đem lại sự khó chịu cho khán giả

Dù đã cố gắng trang điểm nhưng Trương Nguyệt vẫn bị chê già

Theo QQ , các bộ phim có bối cảnh thập niên 70-80 thường có nội dung kéo dài hàng chục năm, trong đó giai đoạn niên thiếu chỉ xuất hiện trong vài tập đầu. Do đó, để tiết kiệm chi phí, đoàn phim thường sử dụng dàn diễn viên trưởng thành để đóng luôn lúc tuổi trẻ. Nhưng dù công nghệ trang điểm tốt đến mức nào, khí chất thiếu niên là thứ khó có thể diễn ra được. Vì vậy, trong các phim niên đại cũ thường xuất hiện tình trạng "cưa sừng làm nghé" ảnh hưởng đến cảm nhận khi xem phim của khán giả.

Nữ diễn viên còn bị đánh giá không tốt khi thường cố tỏ ra ngây thơ trẻ trung

Thời Gian Tốt Đẹp lấy bối cảnh những năm 1970 ở Trung Quốc, tại thành phố công nghiệp Tây Nam, Mai Đình vào vai Tô Tiểu Mạn là một diễn viên đoàn kịch sống đơn thân nuôi con một mình. Cô được mai mối với Trang Tiên Tiến (Điền Vũ đóng), thợ nguội tại xưởng máy móc cũng đã mất vợ. Lúc đầu, Tô Tiểu Mạn không bằng lòng với mối hôn sự này, nhưng Trang Tiên Tiến làm mọi cách để thể hiện tình cảm, luôn dốc sức theo đuổi cô. Khi họ tái hôn, cuộc sống trở nên rắc rối với 5 người con có độ tuổi và tính cách khác nhau. Cả gia đình cùng vượt qua những năm tháng khó khăn về kinh tế, dần học được cách yêu thương nhau như những người thân.

Phim vừa lên sóng đã được khán giả yêu thích khi xây dựng khá tốt không khí những năm 70-80 của thế kỷ trước, thời kỳ Trung Quốc mới xây dựng đất nước.

Trương Nguyệt sinh năm 1994, từng được khán giả Việt Nam biết đến với vai diễn "tiểu tam" Lâm Hữu Hữu trong phim 30 Chưa Phải Là Hết (2020) và ghi dấu ấn qua vai diễn Vạn Thê Thê trong Tinh Hán Xán Lạn . Cô tiếp tục đóng vai phụ trong nhiều tác phẩm như Thiên Cổ Quyết Trần, Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, Chúc Khanh Hảo ,...