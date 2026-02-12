Xoài Non và Gil Lê lên đồ như cưới tới nơi!

Mới đây, khi xuất hiện tại year end party của Ngọc Thanh Tâm diễn ra tối 10/2, Xoài Non và Gil Lê nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ lựa chọn trang phục truyền thống đồng điệu. Tại buổi tiệc cuối năm ấm cúng này, Gil Lê diện áo dài nam phom dáng cổ điển với gam màu pastel nhẹ nhàng, mang lại cảm giác điềm đạm, chững chạc. Trong khi đó, Xoài Non lại ghi điểm với một bộ áo quần bà ba thoải mái - một lựa chọn là xu hướng của mùa Tết 2026. Hai set đồ ton-sur-ton cả về màu sắc lẫn tinh thần, đặt cạnh nhau tạo nên một khung hình hài hòa. Trong một vài khung hình đứng cạnh nhau, cặp đôi còn khiến dân mạng liên tưởng đến hình ảnh cô dâu - chú rể đang bận rộn tiếp khách trong ngày vui.

Khoảnh khắc ngỡ cô dâu chú rể của Xoài Non - Gil Lê mới đây (Ảnh: @kenhquaysao, @chiechaivbiz)

Bên cạnh sự ăn ý với Gil Lê, nhan sắc của Xoài Non cũng là điểm nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Sở hữu vẻ đẹp được nhận xét là "rất Tây" với mái tóc sáng màu và đường nét sắc sảo, Xoài Non lại đặc biệt yêu thích trang phục Việt Nam, nhất là mỗi dịp Tết đến. Từ đầu tháng 1, người đẹp đã sớm gia nhập đường đua áo dài bằng một bộ ảnh viếng chùa mang phong thái nền nã, tương tự lựa chọn của cô trong mùa Tết năm trước.

Bộ ảnh Tết năm nay của Xoài Non cũng bộ áo 4 tà (Ảnh IGNV).

Điểm cộng lớn của Xoài Non nằm ở cách cô lựa chọn áo dài: luôn là những thiết kế cách tân vừa đủ, phom dáng trang nhã, kín đáo mà không hề già dặn. Gu thẩm mỹ này giúp người đẹp giữ được vẻ hiện đại, đồng thời tôn vinh tinh thần truyền thống một cách tinh tế.

Người đẹp luôn gia nhập đường đua nàng thơ áo dài Tết từ khá sớm mỗi mùa Tết (Ảnh IGNV).

Không chỉ riêng Xoài Non, cặp đôi Xoài - Gil cũng nhiều lần khiến khán giả thích thú khi diện áo dài đôi trong ngày Tết hoặc các sự kiện có dresscode truyền thống. Đáng nhớ nhất là tại WeChoice Awards 2024, cả hai từng lọt top mặc đẹp khi cùng diện áo dài đỏ chất liệu organza của CAOSTU, với điểm nhấn tinh tế ở phần ngực áo.

Cặp đôi ưu tiên diện trang phục truyền thống vào ngày Tết (Ảnh IGNV).