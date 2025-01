Không tin được đây là diện mạo của Xoài Non?

Mới đây, loạt hình ảnh về buổi tụ họp của Gil Lê và hội "Chị Đẹp" gồm Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, trong bức ảnh, sự xuất hiện của Xoài Non càng khiến dân tình không khỏi bất ngờ bởi diện mạo mới mẻ, lạ lẫm của cô.

Xoài Non đi cùng Gil Lê và xuất hiện với kiểu tóc hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Từ mái tóc dài quen thuộc, cô nàng bất ngờ thay đổi sang kiểu tóc ngắn cúp bế, mái ngố dài ngang vai. Kiểu tóc mới không chỉ làm nổi bật gương mặt tròn đáng yêu mà còn khiến hình ảnh của Xoài Non trở nên cá tính và hiện đại hơn. Visual xinh đẹp, trong trẻo của hot girl 2k2 giờ đây có thêm nét phá cách, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước sự thay đổi này.

Gil Lê dắt Xoài Non tụ họp cùng hội Chị Đẹp nhưng diện mạo mới của hot girl 2k2 mới là tâm điểm bàn tán

Là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ Gen Z, Xoài Non được yêu thích bởi nhan sắc "búp bê lai Tây" với phong cách thời trang ấn tượng. Mỗi lần xuất hiện, cô nàng luôn khiến netizen bất ngờ bởi sự đa dạng và mới mẻ trong gu thời trang của mình.

Tuy nhiên, dù biến hóa với phong cách nào thì người yêu Gil Lê hiếm hoi thay đổi kiểu tóc dài của mình. Thế nên với lần biến hóa này, Xoài Non khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí có vài cư dân mạng còn bình luận nhận không ra khi lần đầu tiên lướt qua.

Xoài Non chuộng layout nhẹ nhàng, trong trẻo với mái tóc dài sáng màu

Trước đây, dù thay đổi phong cách thời trang nhưng cư dân mạng hiếm thấy người yêu Gil Lê trong bộ tóc ngắn cũn cỡn

Thường đem đến sự ngọt ngào trong mỗi lần xuất hiện nên diện mạo của Xoài Non với "ngói" mới khiến nhiều người cảm thấy độc lạ

Xoài Non có tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002, là một trong những hot girl đình đám nhất thời điểm hiện tại. Thời gian gần đây, cô nhận được nhiều sự chú ý khi hẹn hò với Gil Lê hậu ly hôn.

Cả hai bị bắt gặp "khóa môi" trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Xoài Non cũng thường xuyên đăng story bên Gil Lê và một vài khoảnh khắc đời thường của cả hai. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai trông đầy hạnh phúc. Có lần, Xoài Non thậm chí nói: "Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em" khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là "vợ". Thỉnh thoảng, cả hai thay đổi cách xưng hô, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh"...

Gil Lê và Xoài Non gây chú ý với chuyện tình cảm hiện tại

Xoài Non và Gil Lê đã dắt nhau về ra mắt gia đình 2 bên. Cả 2 đã lên Đà Lạt để tổ chức tiệc sinh nhật cho ba của Xoài Non. Trong bộ ảnh gia đình của Xoài Non, Gil Lê cũng góp mặt. Giọng ca 9x hào hứng gửi lời chúc dưới bài đăng: "Mừng sinh nhật ba Dương" như một cách chứng minh "danh phận" của mình trong gia đình Xoài Non.

Trước đó vào đầu tháng 10, Gil Lê cũng được phát hiện dẫn Xoài Non về ra mắt gia đình mình. Khi đó, nàng hot girl ngồi đối diện với ba mẹ Gil Lê và người thân. Mọi người cũng cười nói vui vẻ, cho thấy sự thân thiết và thoải mái giữa 2 bên. Ngoài ra, dân mạng cũng soi ra được Xoài Non và mẹ của Gil Lê cũng có kết bạn với nhau trên Facebook.