Xổ ra cả đống sỏi gan, sỏi mật nhờ uống dầu ôliu, dầu dừa: Sự thật kinh hoàng phía sau mới là điều bạn cần biết về trào lưu detox đang "làm mưa gió" trên MXH

Rầm rộ chuyện "lọc" gan, "gạn" sỏi nhờ dầu ôliu, dầu dừa và nước chanh trên mạng xã hội

Mới đây, trong một nhóm kín chuyên bàn chuyện thải độc cơ thể ở facebook rộ lên trào lưu tẩy sỏi gan túi mật bằng dầu dừa, dầu ôliu cùng nước cốt chanh. Theo những người tham gia trào lưu này thì đây là phương pháp detox giúp thải độc sỏi gan mật ra khỏi cơ thể cực tốt.

Để tẩy sỏi gan, người thực hiện phải nhịn ăn ít nhất 8 giờ trước khi uống dầu ôliu kết hợp nước cốt chanh. Nguyên nhân bởi hệ tiêu hóa phải mất ít nhất 8 giờ để đẩy hết đồ ăn từ dạ dày và ruột non xuống đại tràng. Chỉ khi không còn đồ ăn ở dạ dày và đại tràng thì khi uống dầu, các ống dẫn mật mới có thể tập trung vào co bóp để đẩy dịch mật xuống ruột non, kèm theo lũ sỏi.

Trào lưu tẩy sỏi gan túi mật bằng dầu dừa, dầu ôliu cùng nước cốt chanh rầm rộ trên mạng xã hội.

Để làm thức uống thải độc cơ thể, phương pháp gạn sạch sỏi gan túi mật ra khỏi cơ thể được giới thiệu như sau:

Chuẩn bị

- 120ml dầu ôliu.

- 120ml nước cốt chanh.

Cách làm: Trộn đều hỗn hợp lại thành đồ uống.

Cách dùng: Ngay khi vừa ngủ dậy, không ăn uống gì, bạn chuẩn bị công thức tẩy sỏi gan túi mật và uống luôn.

Ngoài công thức trên, bạn có thể áp dụng công thức 100ml dầu ôliu, 100ml dầu dừa và 120ml nước cốt chanh để tẩy sỏi gan túi mật.

Một số hình ảnh được cho là sỏi gan, sỏi mật bị đẩy ra khỏi cơ thể.

Sau khi uống xong, nhiều người còn truyền tai nhau nằm quay về bên phải trong tư thế co chân lên trong 30 phút, sau đó nằm nghỉ ngơi ít nhất 3 tiếng để phương pháp detox này phát huy hiệu quả tốt nhất. Nhiều người còn truyền tai nhau làm thêm coffee enema để kích thích gan co bóp thêm, thúc cho sỏi ra nhiều hơn.

"Với cách này, nếu uống công thức tẩy sỏi lúc 6 giờ sáng, quãng 2.30 chiều là bạn đã hoàn thành toàn bộ", người viết nhắn nhủ. Thông thường, những người thực hiện theo phương pháp này để thanh lọc cơ thể, gạn sỏi túi mật thành công sẽ mất khoảng 5 ngày uống hỗn hợp này sáng - chiều.

Detox cơ thể bằng dầu dừa, dầu ôliu không có căn cứ khoa học

ThS. BS Doãn Thị Tường Vi (Nguyên trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198) khẳng định, cách thanh lọc cơ thể, detox để tẩy sỏi gan, túi mật bằng việc uống dầu dừa, dầu ôliu hoàn toàn không có căn cứ khoa học.

"Tôi chưa từng thấy ai detox cơ thể bằng dầu dừa, dầu ôliu và đem lại những hiệu quả như thải được ra ngoài sỏi gan, sỏi mật. Muốn đánh giá detox bằng dầu dừa, dầu ôliu có hiệu quả hay không cần phải có bệnh nhân, phải có nghiên cứu khoa học, phân tích cụ thể mới đánh giá được. Còn từ trước đến nay, detox theo cách này chưa hề được giới chuyên gia phân tích hiệu quả và khuyên mọi người nên sử dụng", BS Tường Vi nói.

Tuy chưa thể kết luận là cách detox này đúng hay sai nhưng đứng trên khía cạnh của một chuyên gia dinh dưỡng, ThS.BS Tường Vi cho rằng, đặt vào hoàn cảnh không ăn gì chỉ uống dầu dừa, dầu ôliu mấy ngày liền như vậy thì làm sao cơ thể chịu được. Và điều này, xét về khía cạnh dinh dưỡng hoàn toàn không khoa học.

Lý giải về chất thải ở dạng viên được mọi người gọi là sỏi mật xanh, mật vàng, chuyên gia cho biết, trong phân có sợi cơ bị vón lại, cái thì màu xanh, cái thì màu vàng. Bình thường cơ thể chúng ta không hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng từ thực phẩm mà thường đào thải ra bên ngoài những chất cặn bã, gọi là cặn dư phân, đặc biệt là cellulose có nguồn gốc thực vật sẽ có màu xanh.

Detox cơ thể bằng dầu dừa, dầu ôliu không có căn cứ khoa học.

Dầu dừa, dầu ôliu là chất béo, khi kết hợp với cellulose còn dư thừa trong cơ thể, rồi mật gan tiết ra trong quá trình tiêu hóa sẽ tạo thành những viên nổi trên nước, khiến nhiều người nhầm tưởng đó là sỏi gan, sỏi mật. Do đó, chuyên gia khẳng định phát biểu cách uống dầu dừa, dầu ôliu để detox cơ thể, giúp tẩy sỏi gan, túi mật hoàn toàn không có căn cứ.

Trả lời thêm về vấn đề này, lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền) cho biết, thực tế gan không có sỏi mà chỉ có các nốt canxi hóa không thể bài tiết ra bên ngoài, mật cũng rất bé nên túi mật không có khả năng chứa nhiều sỏi như những hình ảnh được chia sẻ, có viên to bằng cả ngón chân cái thì quá là phi lý. Do đó, chuyên gia không tin có chuyện uống dầu dừa, dầu ôliu cùng nước cốt chanh có thể "xổ" ra cả bát sỏi từ mật và gan.

Giới chuyên gia khuyên, cách detox, thanh lọc cơ thể tốt nhất vẫn là ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống nhiều nước để đào thải độc tố ra bên ngoài. Mỗi tuần nên ăn chay 1 lần/ tuần để đạt hiệu quả cao hơn.