Xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài: Cụ ông Hà Nội 16 năm liền được mua đầu tiên, mỗi lần mua đúng 2 chỉ

Theo ghi nhận của PV, các cửa hàng sẽ bắt đầu mở cửa từ 6h30 sáng cùng ngày - ngày vía Thần Tài, tuy nhiên trước đó nhiều giờ đồng hồ, người dân đã xếp hàng bất chấp dưới cái lạnh buốt. Công an địa phương cùng đội ngũ bảo vệ của các cửa hàng cũng bắt đầu làm việc từ rất sớm để đảm bảo an ninh trật tự.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng ngày vía thần tài từ rất sớm

Người phụ nữ 48 tuổi, ở quận Ba Đình cho hay, 10 năm liên tiếp chị đều mua vàng vào ngày vía Thần Tài với mong muốn buôn bán, công việc được may mắn. Sáng nay đúng 5h chị đã có mặt trên phố Trần Nhân Tông và xếp ở hàng ghế thứ 2 của cửa hàng. Nữ khách hàng không tiết lộ số vàng sẽ mua nhưng chị nói rằng, coi như đây là phần tài sản tiết kiệm chung của gia đình và sẽ không dùng đến.

Người đến sớm nhất phấn khởi chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Còn một cụ ông 68 tuổi, ở quận Đống Đa cho hay, cụ đến sớm nhất, xếp hàng ghế đầu tiên từ lúc 3h. Điều ngạc nhiên, đó là 16 năm liên tiếp (duy nhất năm trước bị ảnh hưởng dịch Covid-19, cụ không thể đến trực tiếp), khách hàng này đều là người mua hàng đầu tiên. Theo khách hàng này, không quan tâm đến giá cả, mỗi năm cụ đều mua 2 chỉ vàng, miễn là mua được.

"Tôi quan niệm đúng ngày vía Thần Tài thì đợi đến đúng ngày mới mua, năm nào tôi cũng mua, sau khi mua được thì đem về cất đi coi đó là tiết kiệm, khi nào gia đình có việc thì dùng", cụ ông phấn khởi.

Cảnh xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài trên phố Trần Nhân Tông

Cũng theo ghi nhận, dọc phố Trần Nhân Tông với hơn chục cửa hàng giao dịch vàng, hầu hết các cửa hàng này đều bắt đầu mở cửa từ sớm, tuy nhiên giờ làm việc sẽ bắt đầu đồng loạt từ 6h30 cùng ngày.



Nhân viên làm việc từ sớm

Đẩy mạnh bán hàng online



Trao đổi với chúng tôi, đại diện Bảo Tín Minh Châu cho hay, đơn vị đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm vàng và trang sức mang biểu tượng của may mắn, tài lộc, tốt lành gồm: Các bản vị vàng may mắn, phú quý, phát tài, phát lộc như: Tượng vàng thần tài - Khai xuân đại phát, tượng linh giáp mèo vàng chiêu tài, hút lộc …; và rất nhiều sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long, Quà mừng bằng bản vị vàng 999.9 với 10 chủ đề mừng biếu tặng, giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, may mắn được đông đảo người dân tín nhiệm và đón lộc thần tài hàng năm.

Công an địa phương làm việc từ sớm

Bên cạnh đó Bảo Tín Minh Châu đã sưu tầm và tuyển chọn rất nhiều Trang sức chất liệu bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9, 99.9, vàng tây 14k, 18k, 24k… đặc sắc, giàu hình tượng may mắn. Năm nay ngoài kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, mở rộng các quầy quỹ phục vụ khách hàng nhanh chóng hiệu quả thì Bảo Tín Minh Châu cũng đẩy mạnh hơn việc bán hàng online.