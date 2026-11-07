Xếp hạng các cách giảm cân hiệu quả nhất được phụ nữ Nhật Bản trên 40 tuổi ưa chuộng, 3 loại trà này cũng nằm trong danh sách

Sau tuổi 40, muốn giữ vóc dáng nên uống trà, ăn kiêng hay bổ sung protein? Một khảo sát tại Nhật Bản về các sản phẩm giảm cân được phụ nữ sử dụng đã hé lộ những lựa chọn được quan tâm nhiều nhất ở nhóm tuổi này, với kết quả khá bất ngờ.

Trang web đánh giá sản phẩm giảm cân Diet Cafe của Nhật Bản đã phân tích hơn 30.000 lượt chia sẻ trải nghiệm của phụ nữ. Kết quả cho thấy trà gừng, trà Phổ Nhĩ và trà đen là những nhóm sản phẩm được phụ nữ ngoài 40 tuổi đặc biệt yêu thích. Tuy nhiên, khi xét đến tỷ lệ giảm cân thành công do người dùng tự báo cáo, thứ hạng lại thay đổi đáng kể. Đứng đầu là thuốc tác động lên thụ thể GLP-1, tiếp theo là các sản phẩm súp và sản phẩm bổ sung protein.

Vậy phụ nữ Nhật ngoài 40 tuổi đang lựa chọn những cách nào để kiểm soát vóc dáng? Đâu là những phương pháp được yêu thích và đâu là những lựa chọn được người dùng cho rằng có hiệu quả?

Phụ nữ Nhật ngoài 40 tuổi chuộng giảm cân bằng trà gừng, trà Phổ Nhĩ và trà đen

Theo khảo sát do Diet Cafe công bố năm 2024, nhóm nghiên cứu đã phân tích 30.307 lượt đánh giá về sản phẩm giảm cân do phụ nữ trong độ tuổi 40 ghi lại trên trang web. Kết quả cho thấy nhóm tuổi này đặc biệt ưa chuộng những sản phẩm dạng đồ uống có thể dễ dàng sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong đó, trà gừng là loại được quan tâm nhiều nhất, tiếp theo là trà Phổ Nhĩ, trà đen và các sản phẩm giảm cân dạng cà phê.

Lý do những loại đồ uống này được yêu thích có thể nằm ở sự tiện lợi. Người dùng không cần chuẩn bị những món ăn cầu kỳ hay thay đổi quá nhiều thói quen sinh hoạt, mà vẫn có thể đưa chúng vào thực đơn mỗi ngày.

Tuy nhiên, uống trà gừng, trà Phổ Nhĩ hay trà đen không đồng nghĩa với việc chắc chắn giảm cân. Sự thay đổi về cân nặng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng lượng calo nạp vào, chất lượng bữa ăn và mức độ vận động. Không có cơ sở để xem một loại đồ uống đơn lẻ là bí quyết giúp giảm cân nhanh chóng.

Bảng xếp hạng hiệu quả giảm cân thay đổi bất ngờ: Súp và protein cũng góp mặt

Điều thú vị là những sản phẩm được yêu thích nhất không hoàn toàn trùng khớp với nhóm có tỷ lệ giảm cân thành công cao nhất theo chia sẻ của người dùng.

Theo khảo sát, các nhóm sản phẩm có tỷ lệ giảm cân thành công do người dùng tự báo cáo cao nhất lần lượt là thuốc tác động lên thụ thể GLP-1, súp và các sản phẩm bổ sung protein.

Súp và protein là hai nhóm đáng chú ý vì có thể được sử dụng trong quá trình điều chỉnh chế độ ăn. Chẳng hạn, một bát súp phù hợp có thể giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn. Trong khi đó, các sản phẩm protein có thể giúp bổ sung lượng đạm cần thiết, đặc biệt với những người chưa đáp ứng đủ nhu cầu từ thực phẩm thông thường.

Protein cũng là dưỡng chất quan trọng để duy trì khối cơ. Khi tuổi tác tăng lên, việc bảo đảm cung cấp đủ protein càng đáng được quan tâm, nhất là khi kết hợp với các bài tập sức mạnh để hạn chế mất cơ.

Dù vậy, cần lưu ý rằng khảo sát trên tổng hợp trải nghiệm do người dùng tự chia sẻ, không phải thử nghiệm lâm sàng có đối chứng. Vì thế, kết quả này không đủ để khẳng định súp, protein hay bất kỳ nhóm sản phẩm nào chắc chắn hiệu quả hơn những phương pháp giảm cân khác.

Thuốc giảm cân GLP-1 đứng đầu bảng: Không nên tự ý sử dụng theo trào lưu

Việc các thuốc tác động lên thụ thể GLP-1 đứng đầu bảng về tỷ lệ giảm cân thành công do người dùng tự báo cáo khiến nhóm thuốc này tiếp tục nhận được sự chú ý.

GLP-1 là một hormone tham gia điều hòa đường huyết và cảm giác no. Các thuốc tác động lên thụ thể GLP-1 có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, mức độ no và tốc độ làm rỗng dạ dày, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng ở những người phù hợp với chỉ định.

Tuy nhiên, đây là nhóm thuốc cần được bác sĩ đánh giá và kê đơn khi có chỉ định phù hợp. Không phải ai muốn giảm cân cũng có thể sử dụng, càng không nên tự mua thuốc chỉ vì thấy chúng đứng đầu bảng xếp hạng.

Thuốc có thể gây ra những tác dụng phụ như buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc táo bón. Việc có nên sử dụng hay không, dùng như thế nào và duy trì điều trị trong bao lâu cần được bác sĩ cân nhắc dựa trên tình trạng sức khỏe, chỉ số cân nặng và các yếu tố nguy cơ của từng người.

Đặc biệt, những người đã có cân nặng trong giới hạn khỏe mạnh không nên tự ý dùng thuốc giảm cân chỉ để mong có vóc dáng gầy hơn trong thời gian ngắn.

Phụ nữ ngoài 40 tuổi không chỉ muốn giảm cân: Ngay cả người có BMI khoảng 22 cũng quan tâm đến vóc dáng

Một điểm đáng chú ý khác trong khảo sát là nhóm phụ nữ đang sử dụng sản phẩm giảm cân có chỉ số khối cơ thể (BMI) khoảng 22 chiếm 25,3%, cao nhất trong các nhóm được thống kê. Trong khi đó, nhóm có BMI từ 23 đến 25 chiếm 23%.

Điều này cho thấy không phải tất cả những người sử dụng sản phẩm giảm cân đều thuộc nhóm béo phì. Một bộ phận phụ nữ đã có cân nặng nằm trong khoảng thông thường vẫn muốn điều chỉnh vóc dáng.

Tuy nhiên, BMI chỉ là chỉ số tham khảo dựa trên chiều cao và cân nặng, không thể phản ánh đầy đủ lượng cơ, tỷ lệ mỡ hay tình trạng sức khỏe tổng thể. Hai người có cùng BMI vẫn có thể có tỷ lệ mỡ cơ thể và mức độ khỏe mạnh rất khác nhau.

Nếu đang ở mức cân nặng phù hợp với sức khỏe, phụ nữ không cần ép mình giảm thêm cân chỉ để theo đuổi một con số nhất định. Thay vào đó, nên chú trọng chế độ ăn cân đối, duy trì khối cơ và vận động thường xuyên. Đây mới là hướng quản lý vóc dáng có ý nghĩa lâu dài.

Sau tuổi 40, muốn giảm cân khỏe mạnh đừng chỉ trông chờ vào trà

Từ khảo sát tại Nhật Bản có thể thấy, sản phẩm được yêu thích nhất chưa chắc là lựa chọn mang lại kết quả giảm cân tốt nhất. Trà gừng, trà Phổ Nhĩ hay trà đen có thể là những đồ uống phù hợp trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng không nên xem chúng như cách đốt mỡ hoặc con đường tắt để giảm cân.

Tương tự, súp và các sản phẩm bổ sung protein chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ trong một chế độ ăn được xây dựng hợp lý. Kết quả giảm cân lâu dài vẫn phụ thuộc vào tổng thể thói quen sống, từ khẩu phần ăn, lượng protein, chất lượng giấc ngủ đến mức độ vận động.

Sau tuổi 40, mục tiêu không nên chỉ là giảm số cân trên bàn cân. Duy trì khối cơ, hạn chế tích tụ mỡ thừa và bảo đảm cơ thể được cung cấp đủ dưỡng chất cũng quan trọng không kém. Một chế độ ăn cân đối kết hợp vận động thường xuyên sẽ là nền tảng thiết thực hơn cho vóc dáng khỏe mạnh về lâu dài.