Có "vết lạ" ở lòng bàn chân suốt 2 năm nhưng không đi khám, người đàn ông 58 tuổi phát hiện mắc ung thư

Ngày 6/11, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin về 3 trường hợp mắc ung thư da dạng tế bào hắc tố ở lòng bàn chân và gót chân. Đáng chú ý, tổn thương ban đầu chỉ là vùng da sẫm màu, không đau, không ngứa nên người bệnh chủ quan, chậm đi khám.

Trong đó, nam bệnh nhân gần 58 tuổi có vết đen ở lòng bàn chân trái suốt 2 năm, đến khi loét, chảy máu mới đi khám.

Một nữ bệnh nhân 82 tuổi tự ngâm thuốc lá khi vùng da sẫm màu ở gót chân trái tăng kích thước, loét nhưng không cải thiện.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân nữ 70 tuổi từng được chẩn đoán bị chai chân và phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, tổn thương tái phát, người bệnh tiếp tục điều trị kháng sinh do nghi nhiễm trùng da nhưng không thuyên giảm.

Vùng da sẫm màu ở lòng bàn chân của bệnh nhân được xác định là ung thư da. Ảnh: Thanh Hương/Sài Gòn Giải Phóng

Cả 3 trường hợp đều được xác định mắc ung thư tế bào hắc tố qua xét nghiệm và giải phẫu bệnh.

TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, phần lớn ung thư tế bào hắc tố xuất phát từ tế bào hắc tố trong da và niêm mạc.

Đây là một loại ung thư da nguy hiểm vì tế bào ung thư có khả năng sinh sôi nhanh, ăn sâu xuống các lớp dưới da và di căn vào mạch máu, hạch bạch huyết cũng như các cơ quan nội tạng (như não, phổi, gan) trong thời gian rất ngắn.

Ung thư tế bào hắc tố thường xuất hiện trên những vùng da dễ quan sát như mặt, tay, chân. Tuy nhiên, ở người châu Á, bệnh thường xuất hiện ở những vị trí ít được chú ý, nhất là lòng bàn chân, gót chân và vùng dưới móng.

Ung thư tế bào hắc tố có thể khởi phát từ một nốt, dát sắc tố nhỏ, không đau, không ngứa. Khi tổn thương thay đổi kích thước, loét, dễ chảy máu hoặc tái phát sau phẫu thuật, việc thăm khám sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi bệnh có tiên lượng tốt hơn khi phát hiện ở giai đoạn sớm.

Giai đoạn sớm, khi tế bào ung thư chỉ mới nằm ở lớp thượng bì, việc điều trị rất đơn giản. Bác sĩ chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ rộng tổn thương. Tỉ lệ sống trên 5 năm có thể lên tới trên 90%, người bệnh giữ lại được sự toàn vẹn của chị.

Ở giai đoạn muộn, khi khối u xâm lấn sâu hoặc đã di căn, việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Tùy tình trạng bệnh, người bệnh có thể phải phẫu thuật với phạm vi rộng, thậm chí đoạn chi, kết hợp các phương pháp điều trị toàn thân như liệu pháp miễn dịch hoặc thuốc điều trị đích.

TS. Sơn khuyến cáo, người dân tuyệt đối không chủ quan với các tổn thương sắc tố mới xuất hiện hoặc thay đổi bất thường. Không tự ý ngâm thuốc lá, đắp thuốc, bôi thuốc không rõ nguồn gốc hoặc tự điều trị kéo dài.

Khi có các nốt đen bất thường, tổn thương tăng kích thước, loét, chảy máu, tái phát hoặc không đáp ứng với điều trị thông thường cần đi khám sớm.

(t/h theo Sài Gòn Giải Phóng, Dân trí)