Xem phim Sex Education, tôi nghẹn ngào nhớ lại lần cãi nhau với bạn thân: Chỉ một câu nói mà hai đứa 3 năm rồi chưa liên lạc

Tình bạn, đôi khi, mong manh hơn ta nghĩ. Chỉ cần một phút nóng giận, một câu nói thiếu suy nghĩ, là có thể đánh mất cả một mối quan hệ từng tưởng chừng không gì lay chuyển được. Khi xem Sex Education, tôi đã khóc rất nhiều, không chỉ vì những câu chuyện tình cảm trong phim, mà còn vì nó khiến tôi nhớ lại một lần cãi nhau với người bạn thân nhất - một ký ức đau lòng mà tôi đã cố chôn chặt suốt ba năm qua.

Tôi và Linh quen nhau từ năm lớp 7. Chúng tôi là kiểu bạn thân mà ai cũng nghĩ không thể tách rời: ở gần nhà nhau, học cùng lớp, ngồi cùng bàn, cùng chia sẻ bí mật, cùng đi ăn đi chơi sau giờ học. Nhưng đến năm cuối cấp 3, một mâu thuẫn nhỏ đã khiến mọi thứ sụp đổ.

Hôm đó, Linh rủ tôi đi dự sinh nhật một người bạn chung, nhưng tôi từ chối vì bận ôn thi đại học. Linh tỏ ra thất vọng, bảo tôi "chỉ biết học, chẳng quan tâm đến bạn bè". Tôi bực mình, buột miệng đáp lại: "Cậu thì lúc nào cũng chỉ biết chơi, chẳng bao giờ hiểu áp lực của người khác!".

Câu nói ấy, giờ nghĩ lại, thật sự không đáng để nói ra. Nhưng lúc đó, cả hai đều quá nóng nảy, không ai chịu nhường ai. Linh im lặng, rồi quay đi. Tôi cũng không chủ động làm lành, nghĩ rằng "rồi sẽ qua thôi".

Nhưng "rồi" ấy chẳng bao giờ đến. Chúng tôi không nói chuyện nữa, không nhắn tin, không gọi điện. Từ bạn thân, chúng tôi trở thành hai người xa lạ. 3 năm trôi qua, tôi nghe tin Linh đã vào đại học, có cuộc sống mới, nhưng tôi không dám liên lạc lại, vì sợ Linh vẫn giận, hoặc tệ hơn, Linh chẳng còn nhớ đến tôi nữa.

Sau này, khi tình cờ xem series Sex Education, tôi bị cuốn vào tình bạn giữa Otis và Eric - một mối quan hệ đẹp nhưng cũng đầy thử thách. Trong mùa 1, có một cảnh khiến tôi nghẹn lòng: Otis và Eric cãi nhau vì Otis vô tình làm tổn thương Eric khi không đứng ra bảo vệ cậu trước những lời chế giễu về xu hướng tình dục. Eric, dù đau lòng, vẫn chọn tha thứ và Otis cũng nhận ra lỗi lầm của mình, chủ động xin lỗi. Cảnh họ làm lành, ngồi trên băng ghế công viên và nói chuyện chân thành, khiến tôi vừa xúc động vừa hối hận.

Eric và Otis là một đôi bạn thân

Otis và Eric làm tôi nhớ đến tôi và Linh. Tình bạn của chúng tôi không thua kém Otis và Eric khi luôn sẻ chia, luôn bên nhau trong những lúc khó khăn. Nhưng khác với họ, tôi và Linh đã để cái tôi và sự bướng bỉnh che lấp đi cơ hội làm lành. Tôi nhận ra, nếu ngày đó tôi chịu hạ mình xin lỗi, hoặc nếu Linh chịu mở lời trước, có lẽ chúng tôi đã không mất nhau. Hóa ra, một lời xin lỗi chân thành, dù muộn màng, vẫn có thể cứu vãn một mối quan hệ, miễn là cả hai còn trân trọng nhau.

Sex Education không chỉ nói về tình yêu hay những vấn đề tuổi teen, mà còn về cách chúng ta giao tiếp và chữa lành những vết thương trong các mối quan hệ. Từ Otis và Eric, tôi học được rằng tình bạn không phải là không có mâu thuẫn, mà là cách chúng ta đối mặt và sửa chữa chúng. Một câu nói có thể làm tổn thương sâu sắc, nhưng một lời xin lỗi chân thành cũng có thể chữa lành mọi thứ.

Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã sai khi để sự kiêu ngạo ngăn cản tôi làm lành với Linh. Tôi sợ bị từ chối, sợ Linh không còn cần tôi, nên tôi chọn im lặng. Nhưng im lặng, hóa ra, là cách tệ nhất để giữ một mối quan hệ. Sau khi xem phim, tôi quyết định nhắn tin cho Linh. Một tin nhắn ngắn thôi: "Linh ơi, mình xin lỗi vì chuyện năm đó. Cậu khỏe không?". Tôi không biết Linh có trả lời hay không, nhưng tôi biết mình cần phải thử, cần phải nói ra, như cách Otis đã làm với Eric.