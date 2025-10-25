MC Quốc Trí đưa ba ruột lên sân khấu, mang đến khoảnh khắc xúc động tại “Tình bolero 2025”

Trong vòng thi mới nhất của Tình bolero 2025, MC Quốc Trí tiếp tục ghi dấu ấn với tiết mục đậm chất tự sự về tình phụ tử. Không chỉ chạm đến cảm xúc người xem bằng giọng hát trầm ấm, anh còn khiến khán giả vỡ òa khi đưa chính ba ruột của mình lên sân khấu để cùng hòa giọng — biến phần trình diễn thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất mùa thi năm nay.

Tiết mục được Quốc Trí dàn dựng thành câu chuyện hai cha con vì bất đồng quan điểm mà dần xa cách, dù trong lòng vẫn đầy yêu thương. Cùng với sự trợ diễn của nghệ sĩ Vũ Thanh, anh thể hiện liên khúc Mưa nửa đêm – Đắp mộ cuộc tình – Xin thời gian qua mau, tạo nên không gian âm nhạc như lời tự sự giữa hai thế hệ. Đỉnh điểm cảm xúc được đẩy lên khi người mẹ trong câu chuyện xuất hiện, trao lại sổ tiết kiệm – tất cả tiền dành dụm của ba mẹ cho người con trai họ yêu thương. Từ đó, ca khúc Tình cha vang lên đầy da diết, khiến không ít khán giả rơi nước mắt.

Bất ngờ hơn, sau phần hỗ trợ của nghệ sĩ Vũ Thanh, ba ruột của Quốc Trí bất ngờ bước ra sân khấu. Hình ảnh hai cha con nắm tay hát cùng nhau khiến khán phòng lặng đi rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Với Quốc Trí, đó không chỉ là một phần thi, mà còn là cơ hội thực hiện ước mơ được song ca cùng cha – người đã đồng hành, hy sinh và luôn tin tưởng anh trên hành trình nghệ thuật.

Giám khảo danh ca Phương Dung dành lời khen cho giọng hát ngọt ngào, cảm xúc và cách hòa âm mới mẻ của Quốc Trí. NSƯT Vũ Thành Vinh xúc động chia sẻ: “Ngay khi bạn xuất hiện, tôi đã thấy bạn rất nhập tâm. Tôi hơi lo khi thấy danh sách bài hát, nhưng bạn đã kết nối khéo léo để truyền tải thông điệp. Khi cha bạn bước ra sân khấu, tôi thật sự bị đổ gục”.

Giám khảo Quách Ngọc Ngoan cũng đánh giá phần thi của Quốc Trí “tròn trịa và đầy đặn cảm xúc”. Anh nhận xét: “Cách kết nối các bài hát khiến người nghe thấy dễ chịu. Tôi nghĩ trong chặng đường làm nghệ thuật của bạn, sẽ hiếm có được khoảnh khắc đặc biệt như hôm nay”.

Chia sẻ sau phần trình diễn, Quốc Trí cho biết ý tưởng được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của mình. Anh kể: “Có lần trong hơi men, ba tôi gọi điện và bật khóc. Câu chuyện đó ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi thấy mình còn nhiều điều chưa làm được để ba mẹ an lòng. Năm nay tôi hơn 30 tuổi rồi, bạn bè tôi đã thành công, còn ba mẹ vẫn phải lo lắng cho tôi”.

Nam MC cũng tiết lộ việc thuyết phục cha ruột tham gia chương trình diễn ra rất tự nhiên: “Ba tôi cũng yêu nghệ thuật, khi nghe tôi chia sẻ mong muốn có một kỷ niệm giữa hai cha con, ba đồng ý ngay. Với ba, giúp con trai thực hiện ước mơ là niềm vui. Còn với tôi, đó là một dấu mốc đẹp không thể nào quên”.

Phần trình diễn của Quốc Trí tại Tình bolero 2025 không chỉ là một tiết mục dự thi, mà còn là bản “tâm thư” đầy yêu thương gửi đến đấng sinh thành – nơi âm nhạc trở thành cầu nối hàn gắn và tôn vinh những giá trị gia đình sâu sắc.