Từ ngày biết phim Hàn này đi làm chỉ mong đến cuối tuần: Cặp chính đẹp đôi kinh người, rating top 1 cả nước là đương nhiên

Bên cạnh Would You Marry Me, màn ảnh Hàn Quốc hiện tại còn một bộ phim khác cũng tạo ra tiếng vang cực lớn là Typhoon Family (tựa Việt: Gia Đình Bão Tố). Tác phẩm này thuộc thể loại chính kịch - gia đình đan xen yếu tố lãng mạn, xoay quanh câu chuyện của cặp đôi Kang Tae Poong và Oh Mi Sun.

Typhoon Family kể câu chuyện của hai nhân vật chính Kang Tae Poong và Oh Mi Sun.

Kang Tae Poong là một chàng trai trẻ sinh ra trong gia đình giàu có. Cha của anh điều hành một công ty tên Typhoon Trading Company. Do được chiều chuộng vô cùng, chính vì vậy mà Kang Tae Poong trở thành một thanh niên thích lao vào những cuộc vui. Tuy nhiên sau cái chết của cha, Kang Tae Poong buộc phải thay đổi. Anh bị ép trưởng thành để bảo vệ gia đình, bảo vệ công ty từng là tâm huyết và niềm tự hào của người cha quá cố trước làn sóng khủng hoảng kinh tế diễn ra vào những năm 1990.

Kang Tae Poong lớn lên vô lo vô nghĩ...

...nhưng anh buộc phải trưởng thành sau hàng loạt biến cố.

Trái ngược với Kang Tae Poong, Oh Mi Sun là một cô gái sinh ra trong gia cảnh nghèo khó. Không chỉ vậy, cô còn là con gái cả với nhiều trách nhiệm. Chính những điều đó khiến cho Oh Mi Sun sớm trưởng thành hơn xa độ tuổi.

Oh Mi Sun là nhân viên tại Typhoon Trading Company và từng được cha của Kang Tae Poong giúp đỡ rất nhiều. Khi biến cố ập đến, Oh Mi Sun đã sát cánh cùng với Kang Tae Poong để vực dậy công ty, cũng như để thực hiện hoài bão của chính bản thân mình.

Oh Mi Sun là cô gái có vẻ ngoài có phần hiền lành, yếu đuối...

...nhưng cô cũng nuôi giấc mơ có một sự nghiệp thành công.

Sau 4 tập đầu tiên, Typhoon Family đang ghi nhận thành tích rating cực kỳ tốt. Theo Nielsen Korea, phim mở màn với rating 5,874% - đứng đầu cả nước trong khung giờ phát sóng. Những tập tiếp theo, thành tích của Typhoon Family liên tục duy trì đà tăng, đến tập 4 đã tăng lên tới 9,012% và tất nhiên là vẫn giữ nguyên thế thống trị, trở thành bộ phim đáng xem nhất hai ngày cuối tuần thứ Bảy - Chủ Nhật.

Dĩ nhiên, không phải tự dưng mà Typhoon Family tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với khán giả. Về bối cảnh, bộ phim cho thấy sự đầu tư công phu khi tái hiện chân thực thời kỳ những năm 1990. Về diễn xuất, cả Lee Jun Ho lẫn Kim Min Ha đều mang đến những màn trình diễn xuất sắc, tạo ra phản ứng hóa học ấn tượng khiến khán giả như được sống trọn vẹn cùng với nhân vật.

Lee Jun Ho và Kim Min Ha diễn xuất cực kỳ ăn ý.

Đặc biệt, điều khiến cho Typhoon Family trở nên hấp dẫn là chất lượng kịch bản. Bộ phim đề cập đến đề tài kinh doanh - kinh tế nhưng không bị khô cứng, các nhân vật được xây dựng với những sự chuyển biến hợp lý và đều có những hoài bão, lý tưởng của riêng mình.

Hiện tại, Typhoon Family vẫn đang thu về rất nhiều lời có cánh từ khán giả. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Nam chính thông minh, xử lý tình huống được của nó, công ty sắp die mà vẫn cố gắng chứ không dám bỏ cuộc. Mấy ai được vậy trời.

- Khúc cuối tập 3 xúc động ghê. Chỉ muốn nói là Jun Ho với Min Ha diễn đỉnh lắm ạ.

- Phim liên quan đến chuyên ngành mình khá nhiều nên xem cuốn.

- Trời ơi nam chính diễn đạt kinh khủng.

- Thích thiết lập nam chính quá. Soft xỉu. Lúc nữ chính quát là thấy tương lai đội vợ lên đầu rồi.

- Đầu năm phim Quả Quýt, cuối năm phim Bão Tố. Ôi nó đúng cái vibe nhẹ nhàng pha thêm chút sóng gió, nhạc phim nó hoài niệm ta nói hợp với tiết trời mùa thu sau cơn mưa rào ở Hà Nội ghê gớm hihi.