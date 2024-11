Chiều tối 22/11, MAMA 2024 chính thức khai mạc lễ giao giải tại Osaka, Nhật Bản. Trước đó, MAMA đã tiến hành phần đầu tiên tại nhà hát Dolby Atmos, Los Angeles, Mỹ. Năm nay, Mnet "chơi lớn" tổ chức giải ở cả Mỹ và Nhật - 2 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới. Trong ngày đầu tiên, giải thưởng tân binh, Fan's Choice và một số giải thưởng phụ đã được trao cho các nghệ sĩ - nhóm nhạc. Ở sự kiện tại Nhật Bản, sân khấu trình diễn của IVE, TXT, ENHYPEN, Treasure,... gây chú ý.

Rosé và Bruno Mars chiếm trọn tâm điểm tại MAMA 2024

Tâm điểm của MAMA 2024 D-1 tại Nhật Bản chính là Rosé và Bruno Mars. Từng xảy ra "drama cạch mặt" với BLACKPINK từ năm 2017, việc Rosé xuất hiện tại MAMA có ý nghĩa cực lớn, thu hút sự bàn tán. Đáng nói nhất, đây chính là lần đầu siêu sao quốc tế Bruno Mars tham gia 1 lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc. Sau màn collab APT. phá đảo toàn cầu, Bruno Mars trở thành "oppa thế hệ mới" với các fan Kpop. Bộ đôi APT. không đi thảm đỏ, chỉ dự lễ trao giải trên khán đài nhưng lập tức gây bão mạng khi vừa xuất hiện.

Tương tác gây sốt của cặp sao

"Oppa" Bruno Mars cám ơn bằng tiếng Hàn khi nhận giải MAMA

Đến dự MAMA, Rosé và Bruno Mars cũng mang về 2 chiếc cúp vàng với giải thưởng có cái tên khá thú vị - Xung động Toàn cầu. Đây là cúp MAMA đầu tiên của Rosé và Bruno Mars. Khoảnh khắc cả 2 lên nhận giải, MXH bùng nổ phản ứng phấn khích. Nhất là khi "oppa sao Hỏa" phát biểu cám ơn bằng tiếng Hàn. Nhiều fan đùa rằng, chỉ nhờ 1 bài hát collab, mà Bruno Mars đã "Hàn tiến" đại thành công, trở thành "tân binh" hot nhất có cúp show âm nhạc, Perfect All-Kill và còn ẵm cúp MAMA. Thậm chí topic này còn viral trên các diễn đàn Kpop thu về hàng trăm nghìn lượt đọc.

Sân khấu APT. của Rosé và Bruno Mars được phát tại MAMA 2024

Được dân tình "hóng" nhất đêm, chính là live stage APT. đầu tiên của bộ đôi siêu sao. Nhưng đây mới chính là "cú lừa" gây hụt hẫng nhất. Khi MAMA công bố Rosé và Bruno Mars sẽ biểu diễn trong đêm 22/11, ai nấy đều tưởng cả hai sẽ diễn trực tiếp. Không một ai ngờ, sân khấu APT. đã được quay trước rồi phát sóng tại MAMA. Rosé và Bruno Mars không trình diễn như dự tính.

Rosé và Bruno Mars diễn APT. nhưng quay trước rồi phát sóng

Bùng nổ cùng live band nhưng vẫn khiến khán giả MAMA hụt hẫng

Cư dân mạng đặt ra dấu chấm hỏi cực lớn trước việc Rosé và Bruno Mars đích thân đến Nhật dự MAMA, nhận 1 giải thưởng phụ rồi... ra về

Dù sân khấu này vẫn cực kỳ cuốn hút nhờ giọng hát đỉnh và tương tác vui nhộn, đáng yêu của hai ngôi sao thì vẫn khiến nhiều khán giả theo dõi MAMA thất vọng. Trên các nền tảng, netizen trưng ra bộ mặt hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cư dân mạng đặt ra dấu chấm hỏi cực lớn trước việc Rosé và Bruno Mars đích thân đến Nhật dự MAMA, nhận 1 giải thưởng phụ rồi... ra về. Dân tình mong muốn nhiều hơn. MAMA bị chỉ trích là "chiêu trò" vì đánh tráo khái niệm khiến khán giả hiểu lầm Rosé và Bruno sẽ diễn cùng nhau. Nhưng cuối cùng, điều ước về sân khấu live cho APT. vẫn chưa được thực hiện.

Jimin chiến thắng Daesang Fan’s Choice Of The Year của MAMA 2024

MAMA 2024 D-1 khép lại với cảm xúc không mấy trọn vẹn do stage cuối cùng của Rosé và Bruno Mars. Daesang đầu tiên tìm được chủ, Jimin (BTS) là ngôi sao thắng hạng mục Fan’s Choice Of The Year, chính thức phá vỡ chuỗi kỷ lục nhiều năm do... BTS nắm giữ. Army một lần nữa chứng minh được sức mạnh fandom, bình chọn cực căng để Jimin tự hào ôm giải về nhà dù đang trong quãng nghỉ nhập ngũ. Sau đêm đầu tiên, MAMA 2024 sẽ tiếp tục diễn ra buổi lễ thứ hai vào ngày 23/11.