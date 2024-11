Là một trong những ngôi sao hàng đầu Kpop hiện nay, Rosé luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Mới đây, giọng ca chính BLACKPINK cũng khiến dân tình xôn xao khi tham gia ghi hình cho chương trình The Seasons của rapper Lee Young Ji. Đáng chú ý, nữ idol được cho là đã tăng cân hơn trước khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tràn đầy sức sống hơn. Thậm chí, vẻ ngoài đầy đặn, "có da có thịt" của Rosé còn khiến hàng riệu người vui mừng vì trước đó, cô nàng từng xuất hiện với thân hình gầy đến đáng báo động.

Diện mạo mới của Rosé (bên phải) với khi cô nàng tham dự show diễn của Saint Laurent tháng 9 vừa qua (bên trái) đang trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Đôi chân gầy guộc giờ đã đầy đặn, có sức sống hơn.

Rosé xuất hiện cực phong cách trong set đồ cá tính, trẻ trung. "Bông hồng nước Úc" khoe trọn vòng eo "con kiến" trong mẫu áo xuyên thấu phối ngoài crop top và chân váy mini skirt. Cô cũng nhấn nhá thêm cho outfit bằng loạt phụ kiện như cà vạt, tất cao họa tiết. Việc tăng cân cũng giúp body của nữ idol thêm phần khỏe khoắn, cuốn hút hơn.

Cộng đồng mạng vui mừng vì cuối cùng Rosé đã tăng cân cũng như khen cô nàng vô cùng xinh đẹp với diện mạo này.

- Tôi cảm thấy mừng thay cho cô ấy.

- Tôi muốn Rosé sẽ mãi khỏe khoắn như thế này.

- Trông cô ấy khỏe khoắn hơn mà vẫn xinh đẹp.

- Ôi đây là thật sao? Trời ơi tôi hạnh phúc quá.

- Giờ mới thấy cô ấy có sức sống này.

Trước đó, Rosé liên tục khiến người hâm mộ lo lắng khi để lộ thân hình gầy gò thiếu sức sống, thậm chí còn trơ cả xương sườn hay phần chân khẳng khiu quá mức.

Bên cạnh việc tăng cân, cải thiện ngoại hình, Rosé còn liên tục chiêu đãi fan bằng những sản phẩm âm nhạc ấn tượng. Vào trưa ngày 12/11 (theo giờ Việt Nam), cô đã tung single mới mang tên "number one girl" với MV do chính tay mình đạo diễn. Có 1 điểm đặc biệt ít ai nhận ra: dù chính Rosé mới đây đã tiết lộ bản thân chưa sẵn sàng để nhuộm tóc đen do đã gắn bó với tóc vàng rất lâu nhưng cô vẫn gắn thêm highlight đen để đóng MV mới. Đây là việc cô chưa làm suốt 1 năm nay, kể từ khi chụp photoshoot cho W Korea vào tháng 11/2023.