Người ta thường bảo "đầu xuôi đuôi lọt", ngày mùng 1 đầu tháng mà suôn sẻ thì cả tháng sẽ hanh thông. Trùng hợp thay, ngày 1/6 tới đây lại rơi vào một ngày tràn ngập năng lượng tích cực của vũ trụ. Không chỉ trẻ con được nhận quà, mà người lớn thuộc 3 chòm sao dưới đây cũng sẽ được "vũ trụ phát kẹo" ngọt ngào. Từ công việc, tài lộc cho đến chuyện tình cảm, mọi thứ đều suôn sẻ đến mức chính họ cũng phải ngỡ ngàng. Hãy cùng vén bức màn tử vi để xem ai là những "đứa trẻ may mắn" được gọi tên trong ngày quốc tế thiếu nhi này nhé!

Hạng 1: Kim Ngưu (21/4 - 20/5) – Thần tài gõ cửa, ví tiền "béo ú"

Đứng đầu trong danh sách may mắn ngày 1/6 chính là những người bạn Kim Ngưu. Vốn nổi tiếng là cung hoàng đạo thực tế, chăm chỉ và có phần "cuồng" công việc, Kim Ngưu luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Và ngày đầu tháng này chính là thời điểm vũ trụ quyết định bù đắp cho những giọt mồ hôi bạn đã rơi suốt thời gian qua. Công việc của Kim Ngưu trong ngày này diễn ra vô cùng trôi chảy, những dự án tưởng chừng như bế tắc bỗng nhiên tìm được lối ra nhờ sự hỗ trợ của quý nhân.

Về mặt tài lộc, đây là một ngày "đại cát" với bạn. Có thể là một khoản thưởng nóng từ cấp trên, một món nợ cũ lâu ngày bất ngờ được hoàn trả, hoặc cơ hội đầu tư từ trước đến nay bắt đầu sinh lời. Kim Ngưu cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, mọi áp lực tài chính bấy lâu nay như được trút bỏ hoàn toàn. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng rất êm đẹp, người ấy sẽ mang đến cho bạn một bất ngờ nho nhỏ khiến bạn mỉm cười cả ngày. Đúng là một ngày mùng 1 không thể tuyệt vời hơn đối với Kim Ngưu.

Hạng 2: Song Tử (21/5 - 21/6) – Sự nghiệp thăng hoa, ý tưởng hái ra tiền

Tháng 6 là tháng sinh nhật của phần lớn các Song Tử, và ngày 1/6 này giống như một món quà mở màn đầy rực rỡ dành riêng cho bạn. Trong ngày này, trí thông minh, sự linh hoạt và khả năng giao tiếp thiên bẩm của Song Tử được đẩy lên mức tối đa. Bạn đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, lời nói của bạn có trọng lượng và dễ dàng thuyết phục được người khác. Tại nơi làm việc, những ý tưởng sáng tạo độc đáo của Song Tử nhận được cái gật đầu tán thưởng từ đồng nghiệp và sếp lớn, mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt trong tương lai gần.

Đối với những Song Tử đang làm kinh doanh, ngày 1/6 sẽ mang lại lượng khách hàng tăng đột biến, đơn hàng chốt "ầm ầm" giúp doanh thu chạm mốc ấn tượng. Không chỉ vậy, năng lượng tích cực này còn giúp Song Tử mở rộng thêm nhiều mối quan hệ xã giao chất lượng, những người này sẽ là cánh tay đắc lực giúp đỡ bạn trong chặng đường sắp tới. Bạn đang bước vào chuỗi ngày hoàng kim của mình, hãy tự tin nắm bắt nhé.

Hạng 3: Thiên Bình (23/9 - 23/10) – Tình duyên phơi phới, cuộc sống an yên

Nếu như Kim Ngưu và Song Tử mạnh về tiền tài, sự nghiệp thì Thiên Bình lại là chòm sao viên mãn nhất về mặt tinh thần và tình cảm trong ngày 1/6. Sau những ngày tháng quay cuồng với áp lực và những lựa chọn khó khăn, Thiên Bình cuối cùng cũng tìm lại được sự cân bằng vốn có của mình. Ngày đầu tháng mang đến cho bạn một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Trong công việc, mọi việc diễn ra đều đều, không có gì quá dồn dập giúp bạn có thời gian để thở và sắp xếp lại kế hoạch.

Điểm sáng nhất của Thiên Bình ngày này chính là vận trình tình duyên đỏ rực. Những Thiên Bình còn độc thân có cơ hội cao gặp được "chân ái" của đời mình trong một tình huống vô tình nhất, có thể là một cái chạm mắt ở quán cà phê hay một cuộc trò chuyện ngắn trên đường. Với những cặp đôi, sự thấu hiểu và nhường nhịn giúp hai bạn ngày càng gắn kết, những mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đó đều được xóa bỏ hoàn toàn. Bạn cảm nhận được tình yêu thương ngập tràn từ gia đình và bạn bè, khiến ngày 1/6 của bạn trở nên ngọt ngào như những viên kẹo mút tuổi thơ.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo