Xem 1000 phim Hàn đến giờ mới hiểu chấn động thị giác là thế nào: Nữ chính cốt cách hoàng gia, đẹp out trình cả nguyên tác

Mới đây, Disney+ đã tung loạt hình ảnh đầu tiên của bộ phim The Remarried Empress. Ngay lập tức, nó đã khiến rất nhiều khán giả bị chấn động thị giác. Trong loạt ảnh, 4 nhân vật chính hiện lên với vẻ đẹp sang trọng mang đậm phong cách giả tưởng phương Tây. Chính điều này đã khiến cho The Remarried Empress trở nên khác biệt so với đa phần các bộ phim Hàn khác từng được sản xuất.

Shin Min Ah đẹp mê mẩn với tạo hình nhân vật Navier trong The Remarried Empress.

The Remarried Empress quy tụ dàn diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc đương đại, bao gồm Ju Ji Hoon, Shin Min Ah, Lee Se Young và Lee Jong Suk. Mỗi người đều mang một sức hút riêng, nhưng ấn tượng hơn cả có lẽ là nữ chính Shin Min Ah. Trong phim, nhân vật của cô là một hoàng hậu. Cô có một tạo hình lộng lẫy, quý tộc khi mặc chiếc váy đính những viên đá lấp lánh, còn đeo trên đầu một chiếc vương miện trắng. Chứng kiến vẻ đẹp của Shin Min Ah, có lẽ ngay cả những khó tính nhất cũng phải hài lòng, cảm thán ngay cả nhân vật trong nguyên tác cũng chẳng thể đẹp đến thế.

Ju Ji Hoon trong vai Sovieshu, hoàng đế của Đế quốc phương Đông.

Lee Jong Suk trong vai Heinrey, người kế thừa ngai vàng Đế quốc phương Tây.

Lee Se Young vào vai Rashta, mỹ nhân xinh đẹp khiến Sovieshu bị mê hoặc.

Trong khi đó, Ju Ji Hoon cũng mang đến phong thái của một hoàng đế. Ở anh toát ra nét uy quyền, nghiêm nghị, như thể trời sinh để đóng vai vua chúa. Về phần Lee Jong Suk và Lee Se Young, cặp đôi diễn viên trẻ cũng gây sốc visual cho người xem, khiến sự kỳ vọng dành cho The Remarried Empress đang trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Nói thêm về The Remarried Empress, đây là dự án phim thuộc thể loại lãng mạn - giả tưởng, xoay quanh câu chuyện của 4 nhân vật Navier Ellie Trovi (Shin Min Ah), Heinrey Alles Lazlo (Lee Jong Suk), Sovieshu Vict (Ju Ji Hoon) cùng với Rashta Isqua (Lee Se Young). Sovieshu và Navier là hoàng đế - hoàng hậu của Đế quốc phương Đông. Họ lớn lên bên nhau, cùng chung lý tưởng xây dựng đất nước hùng mạnh. Dù không yêu Sovieshu, Navier vẫn lấy anh, xem anh như một người thân của mình.

Bối cảnh được sử dụng trong phim.

Một ngày nọ, Sovieshu mang một nữ nô lệ bỏ trốn tên Rashta về cung. Không chỉ vậy, Sovieshu còn phá vỡ lời hứa cả đời không nạp thiếp để phong Rashta làm phi tần. Điều này khiến cho mối quan hệ giữa anh cùng với Navier trở nên rạn nứt.

The Remarried Empress quy tụ dàn cast phải nói là đỉnh nóc kịch trần.

Ở Đế quốc phương Tây, Heinrey là người kế thừa ngai vàng với thân phận cao quý. Không chỉ vậy, anh ta còn mang trong mình một bí mật lớn - tộc của Heinrey có khả năng biến thành chim. Heinrey sử dụng khả năng này để do thám Đế quốc phương Đông. Thế rồi, anh đã gặp gỡ và yêu Navier.

Sau cùng, Navier cũng nhận được tờ chiếu ly hôn từ Sovieshu. Nhưng thay vì cứ thế chấp nhận ra đi, cô yêu cầu được phép tái hôn với Hoàng tử Heinrey.