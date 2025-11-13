Lâu lắm mới có phim Hàn mở màn cháy vậy đấy: Cặp chính hôn 2 lần ngay tập 1, đẹp như bức tranh tuyệt mỹ

Giai đoạn cuối năm 2025, màn ảnh Hàn Quốc có nhiều tác phẩm chất lượng lên sóng. Mới đây, khán giả tiếp tục có thêm một sự lựa chọn thú vị mang tên Dynamite Kiss (tựa Việt: Nụ Hôn Bùng Nổ). Được biết, đây là tác phẩm thuộc thể loại hài hước - lãng mạn do Jang Ki Yong cùng với Ahn Eun Jin đóng chính.

Dynamite Kiss vừa lên sóng đã được khen ngợi.

Phản ứng hóa học của cặp đôi diễn viên chính thực sự gây ấn tượng.

Trong phim, Jang Ki Yong vào vai Kong Ji Hyeok, trưởng nhóm dự án Mother TF tại một công ty chuyên sản phẩm cho trẻ em. Anh là người đàn ông điềm tĩnh, sắc sảo và luôn hết mình trong công việc. Ở chiều ngược lại, Ahn Eun Jin đảm nhận vai nữ chính Ko Da Rim, một cô gái độc thân đang cần việc làm để trang trải cuộc sống.

Ko Da Rim xin vào làm tạm thời tại công ty Kong Ji Hyeok làm việc. Để có thể được nhận làm chính thức, cô nói dối rằng mình đã kết hôn, sinh con. Một ngày nọ, Ko Da Rim bất ngờ hôn Kong Ji Hyeok và điều đó đặt anh vào tình thế vô cùng khó xử. Liệu câu chuyện tình yêu chốn công sở này sẽ diễn ra thế nào?

Cảnh hôn ấn tượng của Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin ở cuối tập 1.

Có thể thấy, Dynamite Kiss sở hữu một nội dung cực kỳ thú vị và ngay ở tập đầu tiên, bộ phim đã đạt rating hứa hẹn 4,5%. Ngay tập 1, phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Mọi người nói rằng Dynamite Kiss sở hữu kịch bản hấp dẫn, cặp chính nhìn cực kỳ đẹp đôi và phản ứng hóa học cũng rất tốt. Đáng chú ý, cả hai còn có 2 nụ hôn cực kỳ bùng nổ đúng như tên gọi của phim ở cuối tập khiến ai nấy xem phim đều phải "phát cuồng", đồng thời càng thêm mong chờ được xem tập tiếp theo.

Bình luận của netizen sau khi xem tập 1 phim Dynamite Kiss:

- Đây là một trong những tập mở màn hay nhất mà mình được xem. Lâu lắm rồi luôn ấy.

- Hay kinh khủng. Không biết bao lâu tui mới xem một tập mở màn mà cười lăn cười bò như vậy. Mê nữ chính từ hồi xem Hospital Playlist. Còn nam chính thì tui luôn tin là anh ấy sẽ diễn hài rất tốt, tính cách ngoài đời cỡ đó cơ mà.

- Không ngờ chemistry bùng nổ như vậy luôn ấy. Hay điên.

- Phim này mang cảm giác giống giống My Secret Romance. Đúng gui mình luôn ạ.

- Trời ơi, tôi biết là Jang Ki Yong hôn đỉnh lắm mà. Cảnh hôn cuối tập một đúng là không khiến dân tình thất vọng.

- Phim vừa hay, vừa hài, chemistry bùng nổ như tên phim.